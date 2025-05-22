恆隆行斥資千萬打造格威Good+淨水館　一站式實現聲控、智能感應、氣泡水多元滿足

▲全台首座格威Good+「淨水」的精品級沉浸式體驗館開幕 。

圖、文／格威提供

現代人對居家飲水的需求與標準不斷提高，除了要求海內外高標認證的淨水品質，也期待透過各種最新科技，例如聲控出水、智能感應隱匿龍頭、瞬冰瞬熱多段調溫等，實現更高質感的便利生活。恆隆行洞察市場趨勢跨足居家淨水市場，串連關係企業格威，斥資千萬打造全台第一間宛如精品藝廊的極致沉浸式「水」的體驗館，盛大開幕！

預約體驗>>https://gewei.pse.is/7lk2bk

家淨化美進化！體現「格威Good+」品牌價值

洞察居家飲水趨勢，提出家的三大進化

因應消費者對居家生活品質要求的標準不斷提升，格威Good+以居家淨化新潮流的引領者為己任，串連旗下代理品牌Coway、Culligan、Oasis提供一站式最齊全的淨水商品選擇，以「家的三大進化」為目標，期許為重視生活品質的客群創造完美的居家淨水體驗。

家「淨」化：創造健康無憂的飲水體驗！

格威 Good+以最嚴格的濾淨標準審視居家飲水的純淨安全，旗下代理品牌Coway、Culligan、Oasis在全球淨水領域佔領導地位，所有商品皆對標海內外高標認證。

家「靚」化：滿足有設計感的現代家居品味！

格威Good+將美學視為品牌精神，代理淨水商品榮獲德國IF設計獎等多項國際設計獎肯定，無論是桌上型或櫥下式淨水設備都能完美融入空間，成為居家美學的一部分。

家「進」化：創新科技不斷升級！

因應現代人淨水分眾化趨勢，格威Good+旗下代理品牌持續以當前最新技術升級商品功能，包括聲控出水、瞬冰溫熱智慧調控、智能感應隱匿龍頭、氣泡水等多元創新功能都領跑市場！

格威Good+旗下3品牌全新淨水設備升級 搶先亮相

韓國淨水第一品牌：COWAY【智感櫥下瞬冰瞬熱飲水機】

在淨水領域中，Coway連續26年獲得韓國品牌力第一、連續10年位居韓國第ㄧ品牌金獎、連續8年獲得韓國消費者滿意指標蟬聯第一，同時也是全球最大的空氣與水淨化品牌。其設計風格極簡俐落並講究細節，兼顧有質感的使用感受與美型設計感。

▲售價$64,800，預計2025/6正式上市，線上、實體通路同步販售。

全球水研發領導品牌：OASIS【COVA旗艦級桌上氣泡三溫RO飲水機】

在現代快節奏的生活中，消費者對於飲水的需求已不再只是解渴，而是追求純淨、健康與便利，因此OASIS COVA打造旗艦級桌上觸控氣泡三溫 RO 飲水機，集結 RO 逆滲透純水技術、奈米氣泡混合科技、強勁壓縮機製冷與智能 7 吋彩色觸控螢幕於一體全面提升飲水體驗，讓純淨與奢華觸手可及。

▲售價$39,800，預計2025/6正式上市，線上、實體通路同步販售。

水處理產業領導者：Culligan康麗根【聲控櫥下RO瞬熱飲水機】

Culligan康麗根是來自美國的專業淨水品牌，自創立以來已有將近90年的歷史，在全球擁有多項水淨化技術專利，是全球前10大水處理解決方案領導品牌之一，希望提供注重水質健康與商品品質、設計感的消費者，更好的商品與使用體驗，並能提升居家空間美感，讓消費者都能簡單的喝一杯不簡單的好水。

Coway購物官網：https://coway.pse.is/7lk36k

格威購物官網：https://gewei.pse.is/etnews2505

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