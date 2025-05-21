玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

▲▼ 玉山銀攜手聖馬爾定簽署MOU，希望共築健康永續願景 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



天主教聖馬爾定醫院除守護民眾健康外，也為提升更好的生活品質而努力，秉持愛與關懷為出發點，繼去年參與玉山銀行ESG永續倡議行動後，日前於醫院與玉山銀行共同簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，雙方結合金融與醫療專業，啟動跨領域資源整合，期望透過此次合作，發揮一加一大於二的效果，合力促進健康與福祉的永續價值。



簽約儀式在聖馬爾定醫院隆重舉行，玉山金控總經理陳茂欽表示，此次合作是延續玉山長期推動綠色金融與社會公益的具體行動，期望將創辦人黃永仁先生「一燈照隅，萬燈照國」之精神傳揚出去，有愛與希望，世界才會有和平。透過結合醫療體系，將永續理念深入日常營運與服務之中，未來雙方也將透過多面向合作，打造幸福社會的核心使命，為台灣永續發展目標注入溫度與行動力。





聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，醫療不僅是醫病，更是富有愛與希望的使命，以醫療關心土地，愛護生命，打造安全、友善且環境永續也是我們的目標。除了在醫療照護追求卓越，聖馬爾定醫院也積極落實ESG行動，陸續進行節能設備汰換，採用高效電器用品、綠色建材、電腦耗材…等，並利用智能監控系統以達到最佳化管理，另舉辦教育課程，深化員工對ESG的概念與實踐，提升組織韌性與綠色競爭力。



此外，院方不斷優化內部流程與品管提升，本院醫療體系連續三年榮獲永續醫療獎項外，其中品管圈專案「提升出院作業效率」不僅獲得民眾高滿意度，更獲得第216屆全國品管圈大會最高榮譽特優獎。流程優化帶動額外節能效果，估計每年可節省1279度用電、減少約823公斤碳排放，相當於68棵樹的吸碳量，將ESG理念真正落實於日常營運。

為了讓簽約儀式更具意義，院方特別準備別出心裁的贈禮—由志工以回收素材手工製作的藝術玻璃燈屋，每一件作品均為獨一無二，蘊含著「點亮世界的美好，光照社會的黑暗」之寓意。另外在茶敘餐點上，營養室也採購在地小農與庇護工廠的產品，並以低碳、無塑包裝，融合美味健康，更兼顧環境保護與社會公益。未來，期盼在與玉山銀行合作的基礎下，以實際行動落實永續發展，為社會注入更多正向能量，讓醫療照護不僅止於病痛的治癒，更成為推動環境共好的關鍵力量。