　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

▲▼ 玉山銀攜手聖馬爾定簽署MOU，希望共築健康永續願景 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲▼ 玉山銀攜手聖馬爾定簽署MOU，希望共築健康永續願景 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院除守護民眾健康外，也為提升更好的生活品質而努力，秉持愛與關懷為出發點，繼去年參與玉山銀行ESG永續倡議行動後，日前於醫院與玉山銀行共同簽署「永續醫療合作備忘錄（MOU）」，雙方結合金融與醫療專業，啟動跨領域資源整合，期望透過此次合作，發揮一加一大於二的效果，合力促進健康與福祉的永續價值。

簽約儀式在聖馬爾定醫院隆重舉行，玉山金控總經理陳茂欽表示，此次合作是延續玉山長期推動綠色金融與社會公益的具體行動，期望將創辦人黃永仁先生「一燈照隅，萬燈照國」之精神傳揚出去，有愛與希望，世界才會有和平。透過結合醫療體系，將永續理念深入日常營運與服務之中，未來雙方也將透過多面向合作，打造幸福社會的核心使命，為台灣永續發展目標注入溫度與行動力。

▲▼ 玉山銀攜手聖馬爾定簽署MOU，希望共築健康永續願景 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，醫療不僅是醫病，更是富有愛與希望的使命，以醫療關心土地，愛護生命，打造安全、友善且環境永續也是我們的目標。除了在醫療照護追求卓越，聖馬爾定醫院也積極落實ESG行動，陸續進行節能設備汰換，採用高效電器用品、綠色建材、電腦耗材…等，並利用智能監控系統以達到最佳化管理，另舉辦教育課程，深化員工對ESG的概念與實踐，提升組織韌性與綠色競爭力。

此外，院方不斷優化內部流程與品管提升，本院醫療體系連續三年榮獲永續醫療獎項外，其中品管圈專案「提升出院作業效率」不僅獲得民眾高滿意度，更獲得第216屆全國品管圈大會最高榮譽特優獎。流程優化帶動額外節能效果，估計每年可節省1279度用電、減少約823公斤碳排放，相當於68棵樹的吸碳量，將ESG理念真正落實於日常營運。

▲▼ 玉山銀攜手聖馬爾定簽署MOU，希望共築健康永續願景 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

為了讓簽約儀式更具意義，院方特別準備別出心裁的贈禮—由志工以回收素材手工製作的藝術玻璃燈屋，每一件作品均為獨一無二，蘊含著「點亮世界的美好，光照社會的黑暗」之寓意。另外在茶敘餐點上，營養室也採購在地小農與庇護工廠的產品，並以低碳、無塑包裝，融合美味健康，更兼顧環境保護與社會公益。未來，期盼在與玉山銀行合作的基礎下，以實際行動落實永續發展，為社會注入更多正向能量，讓醫療照護不僅止於病痛的治癒，更成為推動環境共好的關鍵力量。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產
快訊／世壯運選手驚傳敗血症離世
獨／熱褲妹是女藥頭　黑歷史曝光
周末「全台有雨」降溫10度　一圖看降雨趨勢
三峽翁繞路原因曝！違停公園旁買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷
孟耿如被挖「1句預言離婚黃子佼」
綠議員爆：賴清德常跟罷免領銜人開會　曹興誠還抱怨「這2事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

筆尖與指尖共譜藝境　台東新生國中藝才班成果展演登場

虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

海巡署推118專線強化全民海防　檢舉走私偷渡最高獎金20萬

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

全台首座海廢細分類場桃市7月啟用　張善政：打造綠色永續海洋

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水！衝擊縣政財務

台中東勢警發放「掛包警示燈」　守護長者安全行

斗六市展開人行道大掃除　每週執行聯合取締違規停車與雜物

斥資1億打造人本通行網　斗六市3大幹道人行道全面升級

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

筆尖與指尖共譜藝境　台東新生國中藝才班成果展演登場

虎科大與水利署簽合作意向書　打造北港溪永續水岸新典範

海巡署推118專線強化全民海防　檢舉走私偷渡最高獎金20萬

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

全台首座海廢細分類場桃市7月啟用　張善政：打造綠色永續海洋

中央預算刪減波及地方　雲林補助款大縮水！衝擊縣政財務

台中東勢警發放「掛包警示燈」　守護長者安全行

斗六市展開人行道大掃除　每週執行聯合取締違規停車與雜物

斥資1億打造人本通行網　斗六市3大幹道人行道全面升級

85歲陳淑芳小學聚會「人數只剩兩桌」！　珍惜緣分：只剩兩人也要聚

快訊／麗嬰房發重訊「結束工廠運作」　全面委外減產

獨／女兒殺酒友、孫子殺女師！81歲收養嬤見警...嚇出一句話曝悲情

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

凍刪預算害阿兵哥沒飯吃？　翁曉玲：是總統府不願付廚師費用

黃子佼、孟耿如被爆離婚　兩性專家：第一時間做決定是最好

殲-10C飛進美國「後院」？　印巴空戰後...哥倫比亞傳將採購至少24架

別以為撐一下就可過去！「4個警訊」代表你壓力已經超標　

台大主任嗆前女友「懷孕被哪隻狗X」遭判拘　提新事證逆轉獲無罪

玉山銀行攜手聖馬爾定醫院　 推動健康永續價值

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

地方熱門新聞

太魯閣號退場、票價將漲、優惠未現　引地方反彈

台東男子獨攀加拿山失聯　警消搜尋今晨尋獲

台南玉井再傳車禍男子駕車自撞搶救送醫

山友大理石營地突發高山症　黑鷹吊掛送醫

蜂群變龍捲！台南校園驚現黑雲捕蜂達人救場

端午連假來桃園二場館品藝術　香包免費送

北迴線和仁至崇德搶通　東正線單線雙向行車

中正路改名　台南藍軍狂諷改叫「小芸路」

桃園多元輔導露營場合法化　新增地政士加入

台南九份子銷售中心臨時屋起火23車44人急撲救！

國3關廟段工程車遭撞駕駛啟動輔助駕駛仍釀事故

端午送暖！勝安宮慰問台南消防英雄

花蓮新生兒祝福禮啟動　「媽媽寶寶袋」超實用

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面