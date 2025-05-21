賴清德520為何不提兩岸？　林佳龍：對外事務國人普遍覺得穩健

▲外交部長林佳龍媒體茶敘。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德520執政周年演說中，隻字未提「中國」二字，在兩岸議題著墨不多。對此，外交部長林佳龍21日表示，賴清德執政周年，在對外事務上，國人普遍覺得穩健；他說，反滲透的17點裁示，已經說明非常清楚，雖然好像沒講大家就覺得怪怪的，或是講了就很緊張，但賴清德平常心看待就職演說講話。

林佳龍21日下午舉行媒體茶敘，分享過去一年的外交工作成果與未來展望。在媒體提問的環節中，林佳龍被問及賴清德520執政周年談話，為何沒有提到「中國」也少觸及兩岸關係，是否與美方的壓力有關？林佳龍表示，外界會說賴清德沒有提到到兩岸議題，但其實都是很一致的。他認為，賴清德一再表述在「對等原則」下，台灣樂意跟中國交流。

林佳龍指出，賴清德執政周年談話，在對外事務上，包括外交、國防，以及兩岸，國人普遍會覺得是穩健的。他說，反滲透的17點裁示，已經說明非常清楚，雖然好像沒講大家就覺得怪怪的，或是講了就很緊張，但賴清德平常心看待就職演說講話。

他也特別舉民調資料為例，根據外交部民意調查結果，對於「外交跟兩岸關係，哪個重要？」的問題，認為外交關係比較重要的民眾，從原本的47%增加到53%，而且都多於兩岸關係。他認為，這份民調顯示，現在已經是「世界的台灣」，台灣也是從國際觀去看待兩岸關係。