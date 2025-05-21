疑妻外遇要小王踹共！台中男開保時捷撞民宅　車頭爛毀畫面曝

▲台中開中古車行的鍾姓男子，開著保時捷跑車到苗栗找所謂的姦夫未果，開車衝撞2戶大門被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

台中市一名從事中古車買賣的鍾姓男子，懷疑妻子跟曾在苗栗縣三義鄉一家檳榔攤劉姓老闆有染，縱使檳榔攤已歇業1年多，鍾男今（21日）清晨開著保時捷Porsche跑車，蓄意衝撞2戶民宅大門，嚇壞屋主和鄰居。鍾嫌肇事後留在現場，警方偵訊後依公共危險、毀損罪嫌移送檢方偵辦。

苗栗警分局說，今天清晨6時10分許接獲民眾報案，指三義鄉光復路有轎車衝撞民宅，巡邏警員抵達時，開著白色保時捷跑車的鍾姓男子（30歲）仍留在現場，坦承開車故意撞民宅。

鍾嫌向警方說，先前住在該民宅的是其劉姓好友，結果對方竟勾搭上自己老婆，實在氣不過，今天凌晨才開車北上三義撞民宅洩憤，先用車尾三度猛撞五金行鐵門，再掉頭撞水產行大門2次。鍾嫌被逮捕後承諾會賠償損失，但警方調查他並無就診紀錄、殘障手冊。

警方調查，鍾嫌目前在台中市開中古車行，劉姓男子曾在三義鄉光復路開檳榔攤，鍾懷疑劉跟妻子有私情，即使檳榔攤已歇業，今天凌晨自台中市住處開車外出時，看到樓下2輛BMW，懷疑是姦夫的車，就故意開車衝撞，再開車前往劉位於三義的家，過程中還在IG開直播。

無辜挨撞的水產店和五金行業者都說，當時睡夢中被撞擊聲驚醒，以為屋外發生車禍，下樓才看到一片狼藉；水產店業者說，約1年半前承租店面改裝經營水產行，鍾嫌之前來過2、3次，一直追問劉男下落，但他們壓根兒不曉得搬到那裡，可能鍾嫌不相信才故意撞大門。