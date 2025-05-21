端午「五毒日」警報！「3生肖」小心破財、衰事纏身

▲端午節即將到來，「3生肖」的朋友要特別小心。（示意圖／CFP）



黃稜涵／綜合報導

端午節除了吃粽子、划龍舟，其實還藏著不少民間智慧與避邪習俗，清水孟國際塔羅小孟老師提醒，今年端午「五毒日」即將到來，「3生肖」的朋友要特別小心，避開小災小厄，才能平安過節！

小孟老師指出，古人視農曆五月為「毒月」，尤其五月初五更是「五毒齊出」的日子。所謂五毒，指的是蛇、蜈蚣、蠍子、蟾蜍和壁虎，正值春夏交替、疫病好發之際。為了驅邪避疫，古人會在端午插艾草、喝雄黃酒、佩朱砂，也流傳不少驅災開運的小撇步。

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小孟老師盤點出「3生肖」五毒日要多注意！小心破財、人際與健康風險

屬「虎」：破財警訊

隨身物品容易遺失，特別是在人多的地方。建議避免出入公共場所，提防扒手與遺失物品，也可降低感染風險。

屬「豬」：人際小地雷

這段時間情緒波動可能影響到人際關係，建議不要輕易發脾氣，也儘量避免上山野遊，防範蚊蟲叮咬與意外受傷。

屬「蛇」：交通＆陌生人風險

外出要特別留心交通狀況，注意罰單、事故風險。最好避免遠行與進入森林或潮濕地帶，也別隨意與陌生人過度接觸，以防惹禍上身。

小孟老師貼心提醒，這三個生肖的朋友可以準備一個「小紅包袋」放在身上，裡面可放一點朱砂或自己的名字，等到農曆五月底再丟掉，有助於化解衰氣，趨吉避凶。

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