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線上桌遊變獵場！變態男逼2名12歲女拍裸照　恐嚇：不給就換男友

▲桃園市林姓男子於2021年間，與女網友相約摩鐵，未獲允許下以手機偷拍赤裸身體；另透過手機視訊通話時側錄隱私部位而挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北部鐘姓男子情勒12歲女童拍攝下體照。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部19歲鐘姓男子透過桌遊「WePlay」搭訕年僅12歲女童，3天內用「老公老婆」稱呼情勒對方，不斷催拍私密照，還說「妳聽話我就不會分手」，硬是誘騙女童自拍下體傳給他。女童母親察覺有異，立刻報警處理。士林地檢署偵結，依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，並聲請沒收性影像。

2023年9月間，鐘男透過桌遊APP「WePlay」認識12歲小琳（化名），雙方轉至Instagram聊天。他明知對方未成年，仍連續3天傳訊催拍，語氣曖昧情勒：「老婆是不是沒穿？」「坐到鏡頭前吧」「妳去廁所拍照也可以」「不能給別人，除非妳想換男友」，還不斷稱呼對方「老婆」、自稱「老公」。

小琳原本沒有拍攝意願，但在鐘男持續「情緒勒索」後妥協，拍攝下體影像傳給他。事後小琳不願再拍，鐘男竟傳：「一直以為妳跟別人跑了」、「只要妳聽話，我不會分手」，進一步加強控制。

小琳母親事後察覺異狀，查看手機發現相關對話，遂報警處理。鐘男坦承與少女對話並收受影像。檢警認為，鐘男3日內重複以語言影響未成年少女決定，主觀犯意明確，構成《兒童及少年性剝削防制條例》第36條第2項所定之罪，屬接續犯一罪論處，依法提起公訴。

然而，這並不是鐘男第一次出手，他於同年1月也在「WePlay」上搭訕一名12歲少女，誘拍裸照後發現對方有男友，氣得傳「你下體我外流了」、「祝你跟男友99」等語恐嚇。該案法院審理後判刑1年8月、恐嚇罪加3月，合併緩刑5年。鐘男當時與少女達成和解，支付50萬元賠償。

由於鐘男於緩刑期間再犯，檢方偵結後除提起公訴，也依現行法規聲請沒收尚未滅失之性影像，案件已移由士林法院審理。

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