竹山鎮窄巷古厝電線插座走火引發大火　4消防分隊打火50分鐘撲滅

▲竹山鎮公正巷古厝發生火警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮公正巷一處老舊住宅於15日疑因電線走火、突然傳出火警，因屋內堆放大量雜物，火勢一發不可收拾；南投縣消防局派遣竹山等四個分隊、出動各式救災車輛前往搶救，費時近50分鐘才將火勢撲滅，所幸無人員受困受傷。

南投消防局第三大隊竹山分隊指出，昨天下午5時34分接獲救災救護指揮中心派遣，指稱位於公正巷一處住宅發生火警，立即出動各式救災車輛前往搶救，勤指中心並群呼義消前往支援，同步加派鹿谷及名間、集集三個分隊前往支援。

救災車輛於遠處便明顯可見黑色濃煙竄升天際，抵達現場時發現最外圍的1層鐵皮磚造工寮已全面燃燒，火勢往內延燒到相連接的古厝，屋內的大量雜物致使火勢更加猛烈，消防人員同時發現現場停放兩輛機車，呼叫並仔細搜尋、確認無人受困火場後即出水滅火；由於火災現場為狹小巷道，且附近無水源，救災車輛無法靠近，只能長距離佈線射水，再由外圍的支援單位輪流供水，火勢終於晚間6時17分撲滅，消防人員並持續射水殘火處理，以確認現場無復燃之虞。

據屋主表示，當日約3點多離開住處時，屋內並無使用火電或任何異狀，經火災調查人員今天重回現場勘查後，發現疑似為電線插座老舊走火引起火災；竹山分隊提醒，老舊建物隱藏風險，成為用電安全與電器火災關注重點，民眾應定期檢測用電安全，才能預防電器火災發生。