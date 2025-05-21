悼念物擺滿草地　網傳「頭七全燒掉？」三峽區公所：還在討論

▲有多位民眾上前致意 。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

三峽19日發生一起重大死亡車禍，78歲余姓男子駕駛車輛，因不明原因突然失控暴衝，撞擊正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷，事故現場堆滿了學生與民眾送上的鮮花、零食與卡片，不過有網友指出，頭七當天會全部燒掉。對此，三峽區公所回應，還在討論悼念物品的處理方式。

現場悼念物除了鮮花、卡片、娃娃、佛經外，還有數量相當龐大的飲料、餅乾、甚至熟食等，由於悼念物品堆放逐漸溢出草地，不少網友好奇「這些物資未來會如何處理？」底下就有網友提到，三峽區公所打算在頭七當天燒掉。

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《ETtoday新聞雲》致電三峽區公所，視導表示，目前初步規劃，玩偶、鮮花拿去追思會現場擺放，至於食品部分，傾向發給弱勢家庭，不過視導強調，「還在開會討論，有確切的消息會再公告，仍希望民眾的心意都可以被保留」。

此外，「還路於民」路權團體宣布，將於5月25日上午11時到12時，在新北市三峽區北大國小斜對面公園，舉辦「為交通罹難者默哀—白紙鶴追思」活動。

該活動將號召民眾穿著白色服裝，在北大國小斜對面公園一起摺紙鶴，不喊口號，靜靜地追思，悼念交通罹難者，並以白紙鶴祝願不再有人因為交通事故而被剝奪平靜的日常，也祈願台灣能有更安全的行人環境。

▼民眾湧現場擺鮮花、悼念物。（圖／記者邱中岳攝）

