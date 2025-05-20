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大陸 大陸焦點 特派現場

F-35剋星來了？　大陸三種反隱身雷達集體亮相

▲▼大陸最新展出三種反隱身雷達。（圖／翻攝樞密院十號公眾號）

▲大陸最新展出的反隱身雷達。（圖／翻攝樞密院十號公眾號，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

第十一屆世界雷達博覽會近日在安徽合肥舉行，會上有三種不同類型的大陸反隱身雷達集體亮相，陸媒分析指出，這些雷達可成為美國F-35戰機的「剋星」。

大陸《環球時報》旗下「樞密院十號」帳號昨（19）日以「F-35剋星來了！中國一次拿出三種不同類型的反隱身雷達」為題報導稱，今年中國電子科技集團推出了多型反隱身雷達，其中就包括全新一代米波反隱身雷達「JY-27V高機動米波警戒雷達」。

報導指，當前的隱身戰鬥機或隱身導彈並非真正的「全頻段隱身」，通常只對威脅較大的火控雷達或制導雷達使用的C波段或X波段頻率有效，在頻率較低的米波雷達面前反而容易暴露，這就是所謂「頻段反隱身」。

中國電科38所專家徐海洲介紹說，該所率先解決了米波雷達面臨的多徑效應較大、陣地適應性欠佳、空域覆蓋不連續、精度欠優等難題。該所通過對米波雷達的微波有源陣面、軟體處理算法等方面持續迭代。

徐海洲指出，這次展出的JY-27V雷達，是該系列中最新型產品，具有探測距離遠、探測精度高、智慧化程度好、機動性強等特點。

▲▼大陸最新展出三種反隱身雷達。（圖／翻攝樞密院十號公眾號）

▲大陸JY-50外輻射源雷達。

除了頻段反隱身技術外，這次雷達展上也推出了一種運用「能量反隱身」技術的先進雷達「YLC-8E UHF波段三坐標警戒雷達」。該雷達集合高精度感測設備，具備天線車的動架設與撤收功能。

此外，YLC-8E UHF雷達採用兩維相掃加方位機掃全數位有源相控陣體制，結合大型相控陣天線陣面及大功率高效率數位T/R組件，從而顯著提升探測能力，能夠執行對隱身飛機的遠程預警探測任務，具備反隱身能力強、機動性高、抗干擾能力強、可靠性高以及可維護性好等諸多優勢。

這次雷達展還推出多型被動式無源探測雷達，這種雷達不主動發射雷達波，而是利用廣播調頻、數位電視訊號作為照射源，通過接收飛行器反射的雷達波來精準探測其行蹤。

其中，展出的JY-50外輻射源雷達具備兩大顯著優勢。報導稱，其一，生存能力強，因不主動發射電磁波，難以被傳統的電磁偵察手段鎖定。其二，反隱身能力突出。現有隱身飛機對側面和後面的雷達反射面積相對比較大，而廣播等外源訊號的電磁波頻率較低，天然具備反隱身能力。JY-50正是憑藉接收隱身飛機反射的這些電磁訊號，實現了對隱身飛機的有效探測。

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