高齡駕駛換照「難以篩出風險」　專家：應增加模擬測驗或路考

▲三峽發生重大事故，78歲余姓男子駕駛自用小客車高速衝撞路人與機車騎士。（圖／民眾提供）



生活中心／台北報導

新北市三峽區昨天下午發生重大交通事故，78歲余姓男子駕駛自用小客車高速衝撞路人與機車騎士，造成3死12傷。專家指出，現行75歲以上高齡換照制度難以篩出所有潛在風險，建議應加測模擬駕駛或路考，高齡開車也可加裝安全輔助裝置，提升用路安全。

台灣職能治療學會顧問張自強指出，台灣邁入超高齡社會，高齡駕駛事故正逐年增加。在年紀增長後，駕駛者的視力、聽力、反應速度和判斷能力都會慢慢下降，例如沒看到紅燈、煞車來不及、對突發狀況反應太慢，都可能增加事故發生機率。

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依照現行規定，75歲以上高齡者每3年重新體檢換駕照，並接受簡單的認知測驗。張自強說，這些方式無法完全篩選出所有潛在風險，因此建議除了體檢，未來可考慮增加如模擬駕駛測驗（VR）、道路實地測驗、基本交通安全常識複習等測驗內容，才能更全面評估長者是否還適合開車。

長者若仍具備駕駛能力，張自強建議，仍要使用一些安全輔助裝置，如方向盤輔助握把、倒車影像雷達與語音提示、車道偏移警示、自動煞車等AI智慧系統等，並養成開車前與家人討論「今天的精神和身體狀況是否適合開車」的習慣，讓出門更有保障。

張自強說，若長者最後被判定無法繼續開車，可能會讓不少人覺得「變成沒用」或「被剝奪自由」，此時家人陪伴很重要，可以多提供接送支持，或協助長者熟悉搭乘公車、捷運等交通工具，讓他們一樣能安心外出，維持生活品質。