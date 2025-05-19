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超撩男生！女生根本不會「咬髮圈綁頭髮」　網吵翻：濕掉很噁

▲綁馬尾。（圖／記者曹悅華攝）

▲不少男生認為，「綁頭髮／撥頭髮」舉動超性感。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

過去有網紅分析出「最讓男生心動的5個行為」，第1名就是「綁頭髮／撥頭髮」。不過有妹子直言，根本不會有女生會邊咬髮圈邊綁頭髮，文章引發大票人吵翻，「髮圈濕掉很噁，我都藏起來」、「女主播給的福利就是這個」、「前提是要真的好看，不然就會被說做作」。

一名女網友在Threads直呼，根本不會有女生，一邊咬著髮圈，然後綁頭髮好嗎？

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文章一出後，引來萬人吵翻，一派秒懂直呼，「我都掛在手腕上，順手拉出來綁，這樣方便很多耶」、「個人是覺得髮圈一直露在外面，沾到頭髮的油和頭皮屑，感覺很髒，沒有想用叼的」、「髮圈濕掉很噁，我都藏起來，然後跟同學要」、「髮圈有個怪味怎麼咬的下去，濕掉了還有一個口水味」、「這動作就很多餘」。

但另一派直呼，女生此舉動超殺，「咬著髮圈怎麼了嗎？一堆女生都會啊」、「不會濕濕的嗎」、「我會欸，用嘴唇抿著根本不會濕」、「以前看直播，女主播給的福利就是這個」、「有，但前提是要真的好看，不然就會被說做作」、「別說髮圈了，我連髮簪都咬」、「其實版主意思是，會咬髮圈的...很裝」、「我啊！不要以偏概全好不好」。

有「AI女神」封號的李珠珢今年加入職棒富邦悍將啦啦隊，一舉一動讓粉絲看得入迷，過去她的女僕照被挖出，可見李珠珢頭戴白色蕾絲髮飾，穿著黑色吊帶裝，一手撩起頭髮的動作，尤其嘴唇微微打開，似乎正在輕咬髮圈。

該張照片曝光後，大票網友朝聖狂呼「性感」、「太漂亮了」、「我的天啊，妳真漂亮」。

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

▲李珠珢女僕裝被挖出。（圖／翻攝自Instagram／my._.chuuu）

事實上，網紅《那個女生Kiki》透過IG統整超過500名男性網友意見，分析出「最讓男生心動的5個行為」，第1名就是綁頭髮／撥頭髮，看似非常簡單的動作卻是讓男生一秒融化的武器，展露身體曲線，以及脖子和鎖骨，讓男生們的視線跟著手一起延伸，若此時女生還咬著髮圈更是讓他們轉移不了目光。

至於第2名到第5名分別為，開心的笑、專心認真做某件事、不經意的貼心舉動，以及撒嬌賣萌。

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