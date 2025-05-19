竹聯高調選幫主踩紅線　江湖盛傳接班人先關3年

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）



圖文／鏡週刊

今年2月初，竹聯幫幫主「么么」黃少岑因病去世，由於他生前未正式指名接班人，因此告別式結束之後，繼任幫主的競爭開始浮上檯面，也引發相當大的關注與討論。

原本傳出前愛堂堂主「扣頭」劉振南、地堂創始人「鍾馗」李宗奎、青堂大老「四川」高世川，有意角逐幫主大位，成為竹聯幫新一代的「扛霸子」，沒想到么么離世超過3個月，幫主大位依舊懸而未決。

本刊調查，第一時間除了鍾馗公開表態，扣頭及四川私下也積極運作，沒想到幫內大老「白狼」張安樂，3月底公開宣布要在立法院餐廳宴請35個堂口負責人，同時舉行幫主投票，踩到政府紅線，行政院長卓榮泰指示內政部做適當處置，最終白狼改邀眾人至第一大飯店餐敘，但刑事警察局、台北市警方仍派出大批警力蒐證、監控，也讓原本有意角逐幫主大位的3人開始卻步。

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

竹聯幫人士Ａ先生無奈地說：「狼哥身兼統促黨總裁，可能投身政治太久，誤把幫派事務當成合法政黨在運作，因為太過高調，所以讓竹聯幫成為警政單位的眼中釘，緊接著又有媒體報導，親中黑幫人士替對岸情蒐台灣黑幫勢力，竹聯幫又成為國安單位的調查重點，江湖上更傳出，誰敢上位當幫主，政府就會先以違反《組織犯罪防制條例》的罪名，讓新幫主入獄3年！」

▲竹聯幫前幫主「么么」黃少岑過世已逾3個月，新任幫主人選卻至今懸而未決。（鏡新聞提供）

Ａ先生指出，黑幫成員本來就是治安單位鎖定的對象，但因為白狼與統促黨的關係，硬要把竹聯幫扣上親中舔共的大帽子，讓幫內成員無法接受，因為包括第一代幫主「鴨霸子」陳啟禮的夫人、么嫂、直屬么么的「靜安會」等20幾個堂口，都反對「統」「毒」帶領竹聯幫，也反對統派白狼支持的幫主。



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