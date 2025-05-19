　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹聯高調選幫主踩紅線　江湖盛傳接班人先關3年

檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

圖文／鏡週刊

今年2月初，竹聯幫幫主「么么」黃少岑因病去世，由於他生前未正式指名接班人，因此告別式結束之後，繼任幫主的競爭開始浮上檯面，也引發相當大的關注與討論。

原本傳出前愛堂堂主「扣頭」劉振南、地堂創始人「鍾馗」李宗奎、青堂大老「四川」高世川，有意角逐幫主大位，成為竹聯幫新一代的「扛霸子」，沒想到么么離世超過3個月，幫主大位依舊懸而未決。

本刊調查，第一時間除了鍾馗公開表態，扣頭及四川私下也積極運作，沒想到幫內大老「白狼」張安樂，3月底公開宣布要在立法院餐廳宴請35個堂口負責人，同時舉行幫主投票，踩到政府紅線，行政院長卓榮泰指示內政部做適當處置，最終白狼改邀眾人至第一大飯店餐敘，但刑事警察局、台北市警方仍派出大批警力蒐證、監控，也讓原本有意角逐幫主大位的3人開始卻步。

檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

竹聯幫人士Ａ先生無奈地說：「狼哥身兼統促黨總裁，可能投身政治太久，誤把幫派事務當成合法政黨在運作，因為太過高調，所以讓竹聯幫成為警政單位的眼中釘，緊接著又有媒體報導，親中黑幫人士替對岸情蒐台灣黑幫勢力，竹聯幫又成為國安單位的調查重點，江湖上更傳出，誰敢上位當幫主，政府就會先以違反《組織犯罪防制條例》的罪名，讓新幫主入獄3年！」

竹聯幫前幫主「么么」黃少岑過世已逾3個月，新任幫主人選卻至今懸而未決。（鏡新聞提供）

▲竹聯幫前幫主「么么」黃少岑過世已逾3個月，新任幫主人選卻至今懸而未決。（鏡新聞提供）

Ａ先生指出，黑幫成員本來就是治安單位鎖定的對象，但因為白狼與統促黨的關係，硬要把竹聯幫扣上親中舔共的大帽子，讓幫內成員無法接受，因為包括第一代幫主「鴨霸子」陳啟禮的夫人、么嫂、直屬么么的「靜安會」等20幾個堂口，都反對「統」「毒」帶領竹聯幫，也反對統派白狼支持的幫主。


更多鏡週刊報導
竹聯爆分裂危機2／陳啟禮、白狼兩岸路線不同調　統促黨員釀轉奔洪門搞統一
竹聯爆分裂危機3／黑幫攀附政權終被吞噬　揭中共操控竹聯接班人選邪惡動機

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆
黃仁勳遇對手！問104歲林友茂「長壽秘訣」被回4字...爆笑
快訊／NBA龍頭雷霆狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽
拜登罹「嚴重前列腺癌」 川普：我感到難過
午後變天！　「雨最大」地區曝
快訊／ 拜登確診前列腺癌　已擴散至骨骼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳啟禮、白狼兩岸路線不同調　統促黨員釀轉奔洪門搞統一

竹聯高調選幫主踩紅線　江湖盛傳接班人先關3年

鬧分裂！　竹聯幫主難產

台中女街頭衝撞2女童！警方逮到人了　強制送醫治療

烏龜翻、側翻全都有！台南「一天翻4車」5人送醫　網傻：比擲筊？

綠島SUP驚魂！5人遭海流沖走困海上　海巡聯手救生隊10分鐘搶救

花蓮遇害女師是成大學霸！喑啞男認了「失手殺掉她」

花蓮廂型車撞進早午餐店！恐怖撞擊畫面曝光　2人坐窗邊當場噴飛

玩太嗨喝茫　男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

陸男自稱「登陸桃園」插五星旗！軍事迷比對完：時間地點都相符

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

婦過馬路推倒女童後落跑！家長調監視器怒追查 #台中

陳啟禮、白狼兩岸路線不同調　統促黨員釀轉奔洪門搞統一

竹聯高調選幫主踩紅線　江湖盛傳接班人先關3年

鬧分裂！　竹聯幫主難產

台中女街頭衝撞2女童！警方逮到人了　強制送醫治療

烏龜翻、側翻全都有！台南「一天翻4車」5人送醫　網傻：比擲筊？

綠島SUP驚魂！5人遭海流沖走困海上　海巡聯手救生隊10分鐘搶救

花蓮遇害女師是成大學霸！喑啞男認了「失手殺掉她」

花蓮廂型車撞進早午餐店！恐怖撞擊畫面曝光　2人坐窗邊當場噴飛

玩太嗨喝茫　男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

陸男自稱「登陸桃園」插五星旗！軍事迷比對完：時間地點都相符

陳啟禮、白狼兩岸路線不同調　統促黨員釀轉奔洪門搞統一

便祕困擾看過來！多吃「5種食物」讓你排便自由

台灣跳馬一哥曾為聖連2周國際賽摘金　林育信：難度達世界頂尖

竹聯高調選幫主踩紅線　江湖盛傳接班人先關3年

充分掌握賺錢機會　中美關稅敲定後歐洲線緊跟著美國線推出漲價案

唐綺陽運勢／天蠍「感情有譜但別衝動」！魔羯出現意想不到的桃花

鬧分裂！　竹聯幫主難產

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

下波鋒面！　變天時間曝

羅馬尼亞總統決選出口民調：中間派可望勝出

【泰格與雪兒】金牛座男友

社會熱門新聞

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

花蓮廂型車撞進早餐店　撞擊畫面曝光

陸男稱登陸桃園　軍事迷比對：時間地點相符

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

台中女街頭衝撞2女童！警方逮人強制送醫

快訊／涉嫌勒斃花蓮偏鄉國中女師　喑啞男落網

未打方向燈換車道挨罰　駕駛辯「遭逼車」結果曝

烏龜翻、側翻全都有！台南一天翻4車民眾看傻

綠島SUP驚魂！5人遭海流沖走困海上

喑啞男遭拒勒斃女教師！凌晨5點洗衣滅證

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多熱門

相關新聞

鬧分裂！　竹聯幫主難產

鬧分裂！　竹聯幫主難產

全台最大黑幫竹聯幫群龍無首超過3個月，原本有意角逐幫主的人選，近期全噤聲。本刊調查，竹聯幫主難產的原因，除了內部路線分歧外，今年3月，幫內大老白狼想要在立法院餐廳選幫主，踩到政府紅線，引發檢警大掃黑，也是原因之一。此外，中國積極滲透台灣黑幫，甚至傳出介入這次竹聯幫主之爭，企圖讓新幫主成為對岸代理人，引起國安高層關注、監控。內憂外患，導致幫主大位懸缺至今，竹聯幫也面臨分裂危機。

川普第11名金孫報到　次女生下男寶報喜

川普第11名金孫報到　次女生下男寶報喜

名師、美女助理帶你飛　航運老闆被騙5千萬

名師、美女助理帶你飛　航運老闆被騙5千萬

球星教練傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

球星教練傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

關鍵字：

鏡週刊竹聯幫黃少岑

讀者迴響

熱門新聞

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

今雨更多！　「下最大」時間曝

指甲「1跡象」不對勁　他驗出肺癌

3檔上市櫃「淪壁紙」風險升高　明起停止交易

獨／金曲歌后突剃大平頭！　「背後原因藏洋蔥」網全哭了

飛行員：要閃獨角獸　看圖秒傻眼

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

午後變天！　「雨最大」地區曝

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面