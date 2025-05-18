蘇花公路時雨量達65毫米　公路局不排除預警性封路

▲匯德隧道南口的即時影像。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面環境及對流發展旺盛影響，交通部公路局表示，蘇花路廊南段下午已有短時豪雨發生，台9丁線和中至大清水及台9線大清水至崇德時雨量均達65毫米，若雨量持續加劇，不排除預警性封路。另外，台9丁線和中至和仁路段受強降雨影響，中仁隧道南下線原封閉進行施工，已緊急撤收開放車輛通行。

今天大台北地區及東部地區午後出現劇烈雨勢，其中，台鐵和平至花蓮站電車線受損，已全面中斷。另外，蘇花公路匯德隧道口遭泥流沖刷，也讓雙向交通受阻。

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公路局指出，蘇花公路台9丁線和中至和仁路段受強降雨影響，中仁隧道南下線原封閉進行施工，已緊急完成撤收，開放車輛行走台9線中仁隧道，並依現場人員指揮管制通行。

公路局表示，台9丁線和中至大清水及台9線大清水至崇德時雨量均達65毫米，公路局東區養護工程分局南澳工務段已成立緊急應變小組，並於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員待命，若雨勢加劇將預警性封路，提醒民眾留意道路管制訊息。

另外，公路局也說，台9線161.3k正辦理石公溪疏濬，由於石公溪上游已誘發土石流，已通報花蓮縣政府撤離疏濬機具、設備。

公路局呼籲，豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，民眾應避免進入山區道路，且災後山區道路不穩定性高，搶通時間需待災情規模而定。