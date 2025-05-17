苗栗X3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

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苗栗竹南警分局3刑警涉風紀案　 涉包庇槍擊頂包案1收押2交保

▲苗栗縣竹南警分局傳出警員風紀案，檢方指揮廉政署搜索分局，偵查隊張姓小隊長被收押，退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐交保。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣竹南警分局傳出警員風紀案，偵查隊張姓小隊長被收押，退休曾姓小隊長和鄭姓偵查佐交保。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇槍砲風紀案！該分局偵查隊1名即將退休的張姓小隊長、已退休的曾姓小隊長和鄭姓偵查佐，遭檢方指控在2022年1起槍擊案中，涉嫌跟開槍黑幫份子合謀由少年頂包。苗栗地檢署檢察官昨（16日）約談、傳喚13名警員和證人，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例，認張姓小隊長嫌涉案情節重大、聲請羈押禁見獲准，曾姓小隊長交保20萬，鄭姓偵查佐交保15萬。

據指出，竹南分局傳出有刑警涉入風紀爭議，檢方接獲民眾具名檢舉後，指揮法務部廉政署中部地區調查組秘密蒐證多時，昨兵分多路分別搜索該分局偵查隊張姓小隊長、分局辦公室等處所，約談張姓小隊長、曾姓退休小隊長和鄭姓偵查佐，並傳喚偵查隊退休詹姓隊長，釐清案情來龍去脈及相關責任歸屬。

▲苗栗地檢署辦公廳舍外觀。（圖／記者楊永盛攝）

據指出，全案起源新竹某幫派份子，2022年9月到竹南鎮開槍，警方追緝後，開槍大哥涉嫌跟張嫌、曾姓和鄭姓等涉案刑警勾結，由未到現場的未成年小弟出面頂包。去年疑似因相關費用未付清，引發關係人心生不滿向檢方檢舉，考量張姓小隊長即將退休，檢方昨收網。

經過漏夜偵訊後，檢察官今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將張等3名被告向法院聲請羈押禁見，法官審理後，裁定張姓小隊長羈押禁見，曾20萬交保、鄭15萬交保，全案仍擴大偵辦中。

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