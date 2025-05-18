包庇槍擊案找未成年頂包！苗栗3刑警「1停職、2職務調整」

記者楊永盛、郭玗潔／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇槍擊案犯嫌！該分局偵查隊1名即將退休的張姓小隊長、已退休的曾姓小隊長和鄭姓偵查佐，涉嫌在偵辦槍擊案中，跟開槍黑幫份子合謀由少年頂包。檢方傳訊3人後向法院聲請羈押禁見，法院裁定張姓小隊長羈押禁見，曾20萬交保、鄭15萬交保。對此，苗栗縣竹南警分局強調，張姓小隊長依法即刻停職，曾、鄭也會立即作職務調整，分局會秉持不掩飾、不庇縱原則，積極配合檢察官釐清案情，絕不護短。

▲苗栗縣竹南警分局驚傳刑警包庇槍砲風紀案。（資料照／記者楊永盛攝）

據指出，全案源於新竹某幫派份子於2022年9月到竹南鎮開槍，警方追緝後，開槍大哥涉嫌跟張、曾和鄭等涉案刑警勾結，由未到現場的未成年小弟出面頂包。去年疑似因相關費用未付清，引發關係人心生不滿向檢方檢舉，全案才曝光。

苗栗地檢察署檢察官於16日指揮法務部廉政署中部地區調查組廉政官等人，持苗栗地院搜索票至該分局偵查隊執行搜索，並傳訊相關人員，要求該分局提供辦理案件全案卷證資料

檢察官訊後，17日依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將張等3名被告向法院聲請羈押禁見，法官審理後，裁定張姓小隊長羈押禁見，曾20萬交保、鄭15萬交保，全案仍擴大偵辦中。

對此，苗栗縣竹南警分局表示，會秉持不掩飾、不庇縱原則，積極配合檢察官釐清案情，絕不護短。經法院准予羈押之人員依法即刻停職，交保人員也立即作職務調整，並針對相關考核與監督不周的幹部從嚴追究行政責任，絕不寬貸。