50克倉鼠火化收5千、10公斤狗卻僅3600元　林珍羽揭北市毛孩殯葬亂象

▲北市議員林珍羽指出，北市毛孩殯葬亂象頻傳，50克倉鼠火化收5千、10公斤狗卻僅3600元，呼籲市府改善。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳家祥／台北報導

現今社會有不少人會選擇養寵物陪伴生活，寵物離世的「身後事」也日漸受到重視。台北市議員林珍羽指出，北市寵物殯葬亂收費、缺乏法規管理，例如50克倉鼠火化加往生費收5000元，但10公斤的狗火化加往生費、紙紮食物、金元寶等才收3600元。此外，依現行法規，需要「非都市土地」才可申請變更為寵物生命紀念設施，但台北市全區都是都市。對此，產業發展局表示，6月底前將邀民政局、都發局等單位研議相關事宜，並參酌外縣市規定評估。

林珍羽說，目前殯葬業的亂象，一隻50克的倉鼠火化，加往生費收5000塊，10公斤的狗火化加往生費、紙紮食物加金元寶收3600元，而蜥蜴火化加往生費收費1500元，現在寵物產業鏈的經濟相當可觀，但現在寵物殯葬收費不一狀況卻是頻傳。

另外，林珍羽還說，都市土地無法申請變更為寵物生命紀念設施使用，但台北市皆為都市土地，沒有任何一個地方可以申請做這樣子的一個據點，這就是一個最大實質問題。

動保處長陳英豪回應，動保處已在5月2日向農業部請示，但目前還沒回函，動保處會催一下，後續若有明確答案，會邀請都發局以及相關殯葬處做討論。林珍羽建議，每個毛小孩不管是哪一種類型寵物，都是家人，以台北市友善寵物的一個環境，必須要往前走一步。

林珍羽也提出3點建議，第一，動保處與都市發展局應啟動修法協調，研議將都市計畫區內一定條件地區納入「寵物生命紀念設施特定使用許可」項目，解決土地設立困境。第二，市府應制定「台北市寵物殯葬管理自治條例」草案。第三，消保官應將寵物殯葬納入查核行業，避免民眾面對不合理的收費爭議。對此，產發局長與動保處長均允諾研擬研議。

針對寵物殯葬規劃，產業局表示，將與動保處及相關局處共同研議管理制度。目前動保處已在今年5月2日函請農業部釋示北市寵物生命紀念設施設立相關問題，並預計於6月底前邀集民政局、都發局等相關單位共同研議相關事宜。

另外，也將蒐集新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市等6縣市關於寵物生命業相關規定參考評估，並協同本府消保官針對寵物殯葬業進行查核行業，持續打造動物友善城市，優化寵物殯葬管理制度與服務品質，讓飼主與毛孩更安心。