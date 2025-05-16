輝達落腳北士科？北市竟不知情　她批把市民當盤子：陷黃仁勳於不義

▲AI教父輝達創辦人黃仁勳16日午間搭乘私人專機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

輝達總部盛傳將落腳台北市北士科T17、T18土地，北市議員簡舒培今（16日）質詢時說，新光人壽還沒拿到使用執照，就跟別人談這件事，是可以的嗎？新光人壽會不會變成T17、T18的二房東租給黃仁勳、輝達，那北市府不就虧了？台北市民被當盤子？對此，地政局回應，移轉的前提不能逾越地上權契約規定，「若要移轉，上面建物要蓋好、取得使照，辦竣第一次登記，還要經過市府同意後，才可以移轉」。

簡舒培質詢時問到，今天的大新聞，黃仁勳跟新光談判，準備把輝達落腳在北士科T17、T18，財政局、產發局甚至土地開發總隊有人知道嗎？這兩塊地是新光人壽標到地上權，地上權契約若要轉讓必須是蓋好房子、取得使用執照後，那新光人壽有拿到使用執照嗎？

對此，產發局長陳俊安說，確實T17、T18市政府截至目前為止，都沒收到新光人壽有任何要異動或什麼訊息；財政局長胡曉嵐則說，財政局沒收到相關通報。地政局土開總隊副總隊長范乾峯說，土開總隊也沒有，因為新光都是正常履約 繳交權利金、租金，並沒講這件事。

簡舒培追問，所以新光人壽還沒拿到使用執照，就跟別人談這件事，是可以的嗎？范乾峯說，輝達如果真的有跟新光人壽談，基本上是屬於民間商業行為，「但就我們來講，不管怎麼樣，不能逾越地上權契約約定」，若要移轉，上面建物要蓋好、取得使照，辦竣第一次登記，還要經過市府同意後，才可以移轉。

簡舒培接著問，現在市府都不知道，新光人壽會不會變成T17、T18的二房東？她強調，大家都歡迎輝達落腳台北，但更關心的是，會不會讓新光人壽多賺一筆？當初T17、T18標租時，取得價格比T16少很多，才有賤租問題，結果現在沒積極蓋，也沒取得使照，用便宜價格租給他，現在當二房東給黃仁勳、輝達，那北市府不就虧了？台北市民被當盤子？會不會最後導致輝達誤觸法令？

范乾峯說，基本上給新光人壽的話，市府立場就是一定要取得使照、完成登記、經過市府同意後才可移轉，否則其他沒達到這條件，是不能移轉。陳俊安說，截至目前為止市府態度明確，都是依照當時設定地上權合約進行，後續市府會多了解詳細狀況，但到目前為止都沒收到新光有任何異動的訊息。

范乾峯強調，有接到今天媒體訊息後，基本上2家公司合作屬於民間商業行為，但以市府立場來講，不管怎樣合作模式，基本上都不能違反現在新光人壽跟市府簽的地上權契約相關規定。