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見警埋伏花蓮男催油門狂逃！自撞熄火落網　通緝犯：不會再跑了

▲▼身形壯碩體重破百的通緝犯見員警埋伏竟加速逃逸，結果自撞後遭逮捕。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼身形壯碩體重破百的通緝犯見員警埋伏竟加速逃逸，結果自撞後遭逮捕。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局日前晚間成功逮捕一名身形壯碩的彭姓竊盜通緝犯，該男發現埋伏員警時，駕駛自小客車企圖逃逸，卻一時慌張撞上路旁障礙物，車輛突然熄火動彈不得，最終束手就擒，彭無奈告訴警員：「我不會再跑了。」

▲▼身形壯碩體重破百的通緝犯見員警埋伏竟加速逃逸，結果自撞後遭逮捕。（圖／玉里警分局提供，下同）

玉里派出所副所長徐保義、警員陳承恩、李亞珊及實務生陳冠澔，於當晚22至24時執行巡邏勤務，掌握線報後在玉里鎮永昌里仁愛路二段一帶埋伏守候，不久後，彭男正要前往發動車輛，發現路旁埋伏員警，車門都還來不及關上即加速駛離，卻不慎撞上路旁障礙物，車輛當場熄火，「法網恢恢、天助警察」，讓整起逮捕行動順利完成！

▲▼身形壯碩體重破百的通緝犯見員警埋伏竟加速逃逸，結果自撞後遭逮捕。（圖／玉里警分局提供，下同）

警方查獲一級毒品海洛因3.45公克。

經警方查證確認身形壯碩之彭男，為花蓮地方檢察署於3月27日所發布之竊盜通緝身分，所幸警方事前部署縝密、反應果決，過程中並無釀成他人受傷；附帶搜索時另查獲一級毒品海洛因3.45公克及施用工具提撥管一支，全案依竊盜通緝及毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼身形壯碩體重破百的通緝犯見員警埋伏竟加速逃逸，結果自撞後遭逮捕。（圖／玉里警分局提供，下同）

全案依竊盜通緝及毒品危害防制條例移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長黃清暉表示，本分局將持續強化巡邏、布線與查緝作為，絕不允許違法者逍遙法外。此外，針對毒品案件與潛逃通緝犯，本分局持續蒐集情資、精準打擊，並結合社區警政力量與民眾合作，打造零死角、零容忍的治安防線，在此也呼籲，民眾如發現可疑人車或涉案情事，請勇於向警方通報，一同攜手守護家園。
 

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