清純女違停！車牌梅花紋「太假」害她5條通露餡　身上還有毒品

▲▼陳姓女子開車停在路口機車停等區，遭警方上前攔查，意外發現她懸掛偽造車牌，還是5項通緝犯。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區一名陳姓女子昨（14日）凌晨時，將車輛違規停放在路口的機車停等區，遭到警方上前盤查。沒想到意外發現她不僅懸掛偽造車牌，更身北5條通緝，還在車內搜出毒品，全案訊後依偽造文書、毒品危害防制條例及通緝等罪嫌移送偵辦。

左營分局文自派出所員警於14日凌晨2時許，巡邏經過博愛二路與新莊一路口時，發現一輛自小客車違規停在機車停等區，立刻上前要求駕駛將車輛移至路旁受檢。35歲的陳姓女駕駛，在接受盤查時神色異常緊張，引起員警注意。

員警仔細檢視車輛，發現陳女懸掛的車牌上，梅花壓紋明顯粗糙不自然，一眼就認出是偽造車牌。警方當場告知陳女懸掛偽造車牌，已涉及偽造文書罪嫌。進一步查核身分時，陳女還聲稱自己沒有犯過案、沒有前科，但經比對確認後，發現陳女竟是2件詐欺、2件毒品及違反洗錢防制法等共計5案的通緝犯，分別遭到嘉義、高雄及屏東地院或地檢署通緝。

▲警方發現陳女懸掛的車牌，梅花圖案的紋路明顯粗糙不自然，一眼就認出是偽造車牌。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方隨後對車輛進行搜索，赫然在車內查獲第二級毒品安非他命及依托咪酯菸彈等違禁藥品。據了解，陳女自去年12月遭到高雄地檢署通緝後，便搬離原住處，長期以車為家，企圖躲避查緝，沒想到卻因交通違規而自己通緝身分曝光。後續將陳女依偽造文書、毒品危害防制條例等罪嫌，以及其通緝犯身分，一併解送台灣橋頭地方檢察署偵辦。