華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

▲華信航空原定飛往金門的飛機，在飛行時引擎蓋板上掀，嚇壞乘客，最後緊急返航高雄。（圖／IG@chiang_gender授權提供）

記者劉邠如／台北報導



華信航空AE301高雄飛往金門的早班機，今（16日）上午7點20分起飛後驚傳機械故障，飛機左側引擎的外罩疑似未鎖妥，飛行途中竟然鬆脫掀起，機上乘客驚嚇不已，有人甚至當場搬出神像祈求平安。所幸班機平安返航，高雄小港機場落地無人傷亡，虛驚一場。機師則表示，這樣的狀況其實相當危險，幸好沒有發生意外，平安返航。

前機師、現任民眾黨議員張志豪受訪指出，從網路影片來看，鬆脫的部位是「維修引擎用的蓋板」，平時是用來加機油或進行引擎保養時開啟的。這個蓋板應該有四個鎖扣，但從畫面判斷「看起來只鎖上一個」，因此在起飛後被氣流掀開。

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張志豪指出，擋板脫落雖看似「只是個外殼鬆脫」，但實際上潛藏極大風險，「這得看運氣！」因為如果蓋板掀開時打到螺旋槳，可能會導致螺旋槳損壞，形成飛安上的緊急事件；若敲到液壓管線，也會是非常嚴重的狀況。

他表示，雖然這次並沒有發生碰撞，但蓋板只要打開，就不應該繼續飛行，應該立即返航。因為蓋板打開後會影響飛機的空氣動力學表現，連帶影響油量的估算。因而機組員決定返航，是正確的處理方式。

▲民眾黨市議員張志豪曾是華航機師，有多年飛行資歷。（圖／資料照片）