狂追1公里逮毒品男2警受傷　他嚇到牛仔褲掉了...紅內褲跑出來

▲黃男狂逃1公里仍遭警方逮捕，當下嚇得牛仔褲滑落露出紅色內褲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區今天（13日）8時許發生警匪追逐，造成2名警員受傷，當時巡邏警員發現一名男子神情可疑，上前盤查時男子卻騎車逃逸，警方沿途尾隨約1公里，最終順利將男子攔下，但也造成2名警員受傷，經送醫救治已無大礙。而男子遭逮後，不僅嚇得兩腿發軟，就連穿著的牛仔褲也滑落，露出紅色內褲。

據了解，有多項毒品及竊盜前科的43歲黃姓男子，因毒品案遭判刑11個月，卻沒入監服刑，今年1月遭新北地檢署發布通緝。今天早上，黃男到永和購買毒品後，準備返回中和住處時，被巡邏警員察覺有異，遭盤查時黃男心虛騎機車亂竄狂逃，最後在環河西路一段巷口，被埋伏的吳姓警員一把抓下。

▲黃男遭逮騎車狂逃1公里。（圖／記者陸運陞翻攝）

黃男被攔下後，尾隨在後方的盛姓警員因為煞車不及，直接擦撞吳員，2人雙雙倒地，但盛員仍不顧傷勢起身壓制黃男，隨後支援警力到場，將黃男上銬逮捕。黃男被逮時，由於受到驚嚇又毒癮發作，雙腿發軟無法自行走路，需要警員攙扶，而穿著的牛仔褲也隨之滑落至小腿，露出紅色內褲，狼狽的帶回派出所偵辦，黃特地穿紅內褲，希望為自己帶來好運，沒想到仍被逮捕入獄。

▲警方在黃男包內搜出毒品海洛因。（圖／記者陸運陞翻攝）