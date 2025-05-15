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公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機揭答案

一名網友日前搭公車內放著3罐綠色液體，好奇發問有何用途。（翻攝臉書「路上觀察學院」）

圖文／鏡週刊

有乘客近日在公車上發現司機座位旁擺著3罐綠色液體，引發熱烈討論，不少人驚呼這該不會是「膽汁」吧？原來真相讓人意外，這些「綠水」其實是公車老司機用來照顧車輛的「水箱精」，用途是降低引擎溫度並防止金屬水箱生鏽。

這張引發話題的照片出現在臉書社團《路上觀察學院》，畫面中可見3罐用寶特瓶裝的綠色液體整齊排放在窗邊架上。原PO搞笑猜測是司機的「筆洗水」，更有網友留言「是菠菜汁」「司機的提神飲料」，甚至開玩笑說「該不會是膽汁」吧？

有公車司機現身解釋真相：「綠色的水是水箱精，我以前也當過司機，老車容易漏水或蒸發，就會備著這些水精補充，避免引擎生鏽或過熱。」也有其他內行網友指出，這些綠色液體其實就是引擎冷卻用的防凍劑，又稱水箱精，是車輛日常保養的重要一環。

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根據富邦產險說明，水箱精可提高水的沸點，幫助引擎在高溫運作時保持冷卻，並具備潤滑、防鏽等功能。常見顏色包括綠色與粉紅色，是因添加染料造成的，並非變質。不過水箱精屬強鹼性液體，不可誤飲，若不慎接觸口鼻需儘速就醫。


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