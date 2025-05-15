好市多「天使牛肉哥」待客超用心！大票人被暖到：他一直都很貼心

▲不少民眾都曾在好市多遇到該名天使試吃員。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

知名美式賣場好市多（Costco）是不少家庭採買補貨的好去處，其中一項「試吃服務」更是吸引民眾光顧的一大賣點，就有一名網友分享，遇到一名「天使牛肉哥」試吃員，怎料貼文曝光後，釣出一堆人大讚，「他都一直是這麼貼心！」

一名家長在社群平台Threads發文表示，近日他帶著孩子到新竹好市多購物時，突被一名店員叫住，「先生先生可以打擾你一下嗎？借我2分鐘，我剪個牛肉給妹妹吃好嗎？」

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▲「天使牛肉哥」試吃員，不僅特地將煎好的牛肉切成小塊，還將紙盤剪成小湯匙讓孩子方便食用，讓他感到相當暖心。（圖／翻攝自Threads／weicool35）

原PO透露，當下對方不僅熱情邀約試吃，甚至還將煎好的牛肉特地切成小塊，並將紙盤剪成小湯匙讓孩子方便食用，讓他感到相當暖心，「有點受寵若驚，謝謝這位大哥！」

沒想到貼文一出，立刻引來大批網友留言，「我之前也遇過他，他還另外幫我孩子煎沒調味的，也是剪小小塊拿湯匙給我，很貼心」、「上次也是遇到這個店員～他也是把肉剪小小的，還剪小湯匙給我們家妹妹」、「這個店員人超好超有心～～我們也拿過！紙盤剪成湯匙超有心的！那陣子我女兒很厭食但卻吃了兩盤牛肉」、「這位店員真很棒~介紹肉品很用心，服務佳！我只找他買牛肉，他會先詢問你的需求，很認真幫忙挑選，有問題也會很熱心幫忙解答」、「我上次也是遇到這位大哥～一直叫我等他他要煎牛排給我吃，他說因為我懷孕還沒卸貨要選油脂少的不然會胖到自己所以叫我先試吃，覺得超貼心」、「這位超暖！！！我們也是被他照顧過的客人之一。」

另外也有人透露，該名天使試吃員對工作的熱忱十年來如一日，「這人很強的是，他在那邊很多年了，應該超過十年，服務態度就是這麼熱情這麼棒，從我懷孕到小孩都上國中了，他都一直是這麼貼心。」

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