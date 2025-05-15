異常帳戶別想跑！士檢與國泰銀行設預警平台　24hrs緊盯金流

▲強化公私協力打詐！士檢攜手國泰世華啟動「帳戶異常即時通報」機制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙手法日新月異，金融帳戶成為詐騙集團洗錢與收款的重要工具，為強化打詐公私協力機制，士林地檢署今（15）日與國泰世華銀行正式簽署「可疑金融帳戶分析」專案合作意向書，攜手建置「可疑金融帳戶預警中心」，期望透過即時通報與資料共享，迅速攔截可疑資金流向，全面打擊金融詐欺。

簽約儀式邀請臺灣高等檢察署檢察長張斗輝親臨指導，由士檢檢察長張云綺與國泰世華銀行總經理李偉正共同簽署合作意向書。國泰世華銀行發言人胡醒賢、法遵長王佳琪與副總經理陳君萍、王業強皆出席見證，展現對阻詐行動的高度重視。

張斗輝表示，金融機構在防制詐欺犯罪中扮演關鍵角色，第一線行員的警覺與提問，過往已成功阻止多起詐騙案件。隨著高檢署近年推動「可疑帳戶預警中心機制」，對可疑帳戶進行事前控管，已有效溯源追查詐騙集團水房與機房。國泰世華銀行歷年在阻詐表現上堪稱模範生，本次合作將有助於深化司法與金融機構間的防詐聯防。

▲高檢署張斗輝檢察長(中)見證本署張云綺檢察長(右)與國泰世華銀行李偉正總經理(左)簽署儀式 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張云綺指出，行政院打詐2.0版已於今年上路，重點即在深化跨機關及公私協力，單靠檢警調無法全面遏止詐騙，須整合金融端的力量。她感謝國泰世華銀行善盡企業社會責任，願意第一時間協助通報異常帳戶，守護民眾財產安全。

李偉正則透露，國泰世華銀行自2023年以來臨櫃攔阻詐騙已超過2,500件、金額逾20.5億元，連續兩年在同業中表現居冠。此次建立「可疑金融帳戶」即時通報機制，未來在資訊共享、風險預警與資金攔截的效率上將大幅提升。

張云綺強調，這不僅是建立合作平台，更是司法與金融攜手打詐的重要里程碑，盼未來有更多金融機構加入，共築全民防詐網絡。