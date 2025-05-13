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下波梅雨鋒面周六接近　午後半個台灣防雷陣雨

▲▼天氣 豔陽 高溫 遮陽 傘花 強陣風 紫外線。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周高溫炎熱。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，未來一周多雲到晴，以午後雷陣雨為主，溫度逐日回升上看33度。周六、周日鋒面位於台灣北部海面，午後雷陣雨範圍擴大，中部以北、東半部地區及南部山區有雷陣雨。下周一、周二午後北部、東北部、東部及其他山區有短暫雷陣雨。

張承傳指出，明、後天為東風到東南風環境，東北部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，午後山區也有雷陣雨。周五轉為南風，花東地區及恆春半島有零星雨，午後各地山區及東北部平地有短暫雷陣雨。

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他表示，周六、周日北邊鋒面較接近台灣，午後雷陣雨範圍擴大，中部以北、東半部地區及南部山區有雷陣雨，整天花東及恆春半島有不定時零星雨。下周一、周二為西南風環境，午後北部、東北部、東部及其他山區有短暫雷陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，明天清晨較涼，低溫約20至23度，並逐日回升到23至25度，到周日前都溫暖偏熱，高溫約29至33度。另外，下周一台東有焚風發生機率，高溫恐達36度。

另外，他也提醒，明天至周五夜晚及清晨金門、馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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