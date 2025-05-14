未來一周高溫暖熱　周末午後防較大雨勢

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預測，未來一周都是晴到多雲天氣、高溫炎熱，周末西南風增強，午後降雨範圍擴大，中部以北、宜花地區及其他山區有雷陣雨，甚至要留意局部較大雨勢。另外，下周一至周三東南部不排除有焚風達36度高溫機率，提醒民眾留意。

氣象署預報員李名翔指出，明、後天都是晴到多雲天氣，東半部及恆春半島有零星陣雨，午後大台北地區及各地山區要留意短暫雷陣雨。

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周末白天多雲到晴，花東地區及恆春半島有零星雨，午後降雨範圍擴大，中部以北、宜花地區及其他山區有雷陣雨，甚至要留意局部較大雨勢。下周一至周三偏西南風，各地多雲到晴，午後大台北、宜花地區及各地山區有雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周高溫炎熱，西半部高溫約30至34度，東半部29至32度。下周一至周三東南部不排除有焚風達36度高溫機率。

另外，他也說，今天到周五夜晚及清晨馬祖地區有霧或低雲；周五至周日整天金門及馬祖也有霧或低雲，提醒民眾留意。

李名翔表示，原本周末有一波鋒面接近台灣北部海面，目前看起來距離台灣較遠，影響較低。下一波鋒面預計下周四、周五接近台灣，將再觀察。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）