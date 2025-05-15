高雄噁男手伸按摩妹裙底！挨告瞎扯：不舉30年了　法官狠打臉

▲蘇姓男子對按摩妹偷摸裙底性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蘇姓男子到按摩養生館找女服務生小愛（化名）按摩，卻趁機上下其手，不但將手伸進小愛裙底，還趁機摸大腿、親臉頰，讓小愛氣得向店長投訴，並報警提告，法院審理時，蘇男竟辯稱自己有勃起障礙，已持續治療30餘年，但法官查出蘇男竟有多起性騷擾前科，不採信其辯詞，仍依性騷擾防治法判他徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，蘇男是去年3月7日晚間10時許，到某美容養生館找小愛按摩，不料卻在過程中，將手伸到小愛的裙子裡，還摸她的大腿，並親吻她的臉頰，小愛多次拒絕後，蘇男還是不停手，小愛只好拒絕繼續幫他按摩，並向店長和幹部投訴，事後，小愛愈想愈不甘心，決定報警提告。

高雄地院簡易庭審理時，蘇男辯稱自己罹患有注意力不集中、勃起障礙、骨刺等疾病，已持續治療30餘年，不可能對小愛有意圖性騷擾的行為，甚至還提出醫院診斷證明書。

但法官發現，蘇男早在2022年3月間及6月間，也曾因性騷擾案件被判有罪，因此認為蘇男因不舉而「不會性騷擾他人」的說法，根本就是狡辯之詞，因此仍依違反性騷擾防治法，判他徒刑3月，得易科罰金。

蘇男不服上訴，高雄地院認為原審判決認事、用法均未有違誤，科刑部分亦無何違法或不當，駁回其上訴，全案確定。