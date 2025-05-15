2台男在沖繩「抓998隻寄居蟹」遭日本警方逮捕　下場曝光

▲台籍男在日本非法持有陸寄居蟹，遭日本警方拘留17天、開罰20萬日圓。（示意圖／東管處提供）

記者趙蔡州／綜合報導

陸寄居蟹被日本列入「國家指定天然紀念物」名單，未經相關單位許可禁止捕撈或持有，然而有2名台灣人4月因非法持有998隻陸寄居蟹，遭日本警方逮捕並各開罰20萬日圓（約新台幣4.1萬元）。對此，台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒國人，切勿在日本境內任意捕捉或採集動植物，避免觸法。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處13日在臉書表示，台灣籍黃姓、林姓男子今年4月因未經許可持有998隻被日本列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹（オカヤドカリ）遭宮古島警方以違反《文化財保護法》逮捕，兩人被拘留17天後，分別被開罰20萬日圓，繳納罰金後釋放。

事實上，台灣人在日本非法捕捉、持有陸寄居蟹並非第一次，一名台灣籍吳姓男子2023年10月就因在宮古島捕捉陸寄居蟹遭到逮捕，同樣被處以20萬日圓罰金。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處指出，根據日本新聞報導分析，由於某些國家掀起飼養寄居蟹風潮，具紫色甲殼的陸寄居蟹單隻可以賣到1至2萬日圓，導致許多外籍人士鋌而走險到日本境內從事捕抓、轉寄以圖高利

台北駐日經濟文化代表處那霸分處提醒，國人勿在日本境內任意捕捉或採集動植物，砂石貝殼珊瑚類亦不可隨意撿拾攜帶出境，釣魚亦有地點及魚種限制，請向當地漁會或釣船公司確認，避免觸法。