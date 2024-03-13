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給寄居蟹一個家！　東海岸最夯夜間活動「夜訪小野柳」登場

▲「夜訪小野柳」活動將於4月起於東部海岸富岡地質公園重磅登場。（圖／東管處提供，下同）

「夜訪小野柳」活動將於4月起於東部海岸富岡地質公園重磅登場。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

以生命性觀察致廣受大眾歡迎的「夜訪小野柳」即將於4月1日登場，東部海岸國家風景區管理處所屬的小野柳自然教室，長年規劃海洋環境教育相關活動供各年齡層的遊客與學子參加，辦理超過十年的「夜訪小野柳」更是成為夜間最歡迎的熱門活動之一！

▲「夜訪小野柳」活動將於4月起於東部海岸富岡地質公園重磅登場。（圖／東管處提供，下同）

▲▼「夜訪小野柳」夜間生命觀察，辦理超過十年，已成為東海岸最歡迎的熱門活動。

透過專業的環境教育人員帶領，走在全台唯一「翻轉地質」的東部海岸富岡地質公園內，被層層疊疊的砂岩與珊瑚礁岩所環繞，生態豐富的海岸林相，是園區內動物們的最佳避風港，「夜訪小野柳」活動的主角——陸寄居蟹們，便是生活於這豐富地貌與海岸叢林交織環境下的一員。

▲「夜訪小野柳」活動將於4月起於東部海岸富岡地質公園重磅登場。（圖／東管處提供，下同）

除了受大小朋友歡迎的寄居蟹外，富岡地質公園豐富又具特色的海濱植物及海岸地質，在解說老師的導覽過程，都變成了有趣又熱鬧的生物課程，而在天氣良好的夜晚，更是可以一觀無垠的星空，不容錯過!東管處表示「夜訪小野柳」活動不僅充分運用在地觀光資源，以地景、生態及星空為媒介，希望可以打造永續發展及遊客高度回流的體驗觀光，期待為東海岸觀光賦予更多元的意義。

▲「夜訪小野柳」活動將於4月起於東部海岸富岡地質公園重磅登場。（圖／東管處提供，下同）

民眾可捐贈食用後的空螺殼，給寄居蟹一個溫暖的家。

考量園區的生態承載量與遊憩品質，「夜訪小野柳」活動採每日限額預約付費制，相關活動訊息請上「小野柳自然教室」FB粉絲專頁查詢或洽詢電話： 089-281238。
「夜訪小野柳」網路報名表：https://www.beclass.com/rid=284d6f565a74cda09c63

另有《給寄居蟹一個家》長期募殼活動，歡迎民眾或餐廳捐贈食用後的空螺殼，簡單清洗與包裝後寄至「950台東市松江路一段500號，小野柳自然教室」收。

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