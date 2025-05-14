愛吃辣「不會造成痔瘡」！醫師點出4大迷思：容易讓人誤會

▲陳威佑醫師解釋，痔瘡並非辣椒或辛辣食物本身引起。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

許多人誤以為「吃辣會導致痔瘡」，不敢食用辛辣食物，但大腸直腸外科醫師陳威佑指出，這其實是一個常見的迷思。他強調，痔瘡的成因主要來自肛門靜脈壓力增加，並非辣椒或辛辣食物本身所引起。不過，由於某些生理反應與痔瘡症狀類似，才會讓人產生錯誤連結。

陳醫師進一步分析，吃辣後讓人誤認為長痔瘡的感覺，主要來自以下四個原因：

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一、吃辣會刺激腸胃蠕動，導致腹瀉

辣椒中的辣椒素不易被腸胃完全吸收，部分會隨糞便排出，刺激直腸與肛門，導致排便時產生灼熱與刺痛感。這種不適感與痔瘡發炎時的症狀相似，因此容易讓人誤以為是痔瘡引起，事實上是由腹瀉造成的黏膜刺激。

二、排便次數增加，肛門受刺激

辛辣食物會加快腸胃蠕動，造成短時間內多次排便，導致肛門皮膚與黏膜反覆摩擦。糞便中可能殘留辛辣成分、胃酸等刺激物，反覆接觸下容易造成局部發紅、腫脹甚至疼痛，進一步與痔瘡症狀混淆。

▲陳威佑醫師解釋，痔瘡並非辣椒或辛辣食物本身引起。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



三、頻繁用力排便，導致腹壓變化

不少人在吃辣後因腹瀉或便意頻繁，而習慣用力排便。長期或頻繁出力，會造成腹內壓上升，使肛門靜脈回流受阻，血管充血腫脹，增加痔瘡發作風險。這類不適通常是用力過度導致，而非辣椒本身造成。

四、原本有痔瘡者，症狀可能加劇

若本身已有痔瘡，食用辛辣食物導致腹瀉與頻繁排便，會進一步加重腫脹與疼痛。雖然並非直接導致痔瘡發生，但確實會惡化原有症狀，使病人誤以為是「吃辣害的」。

陳威佑提醒，吃辣本身不會造成痔瘡，但腸胃較敏感者仍應適量攝取，避免因腹瀉影響肛門健康。他強調，預防痔瘡的關鍵在於良好的排便習慣，包括多攝取膳食纖維、充足水分，避免久坐與久站，並適度運動以促進血液循環。

最後他也建議，若有痔瘡反覆發作情形，應盡早就醫，由專業醫師評估與治療，切勿自行誤判或延誤病情。