一堆人都會做！上廁所「1習慣」有害　新研究：風險增46％　

▲如廁時滑手機久坐，會增加罹患痔瘡的風險。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

圖文／CTWANT

許多人上廁所時，會習慣坐在馬桶上滑手機。不過，胃腸肝膽科醫師李柏賢分享，最新研究發現，邊滑手機邊如廁的人，罹患痔瘡的風險比不滑手機的人高出46%。李柏賢表示，因為長時間久坐，讓肛門直腸部的血液回流不順，局部靜脈壓力增加，久而久之就容易養出痔瘡。

近日李柏賢在臉書粉專「Dr.Le 李柏賢」發文分享，美國消化疾病週（DDW 2025）發表一項研究，Beth Israel Deaconess醫學中心的Pasricha醫師團隊調查125名接受大腸鏡篩檢的成年人，結果發現約有66%的人表示在如廁時會使用智慧型手機，其中有超過一半的人，幾乎每次上廁所都在滑手機。

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李柏賢指出，研究發現，愛滑手機上廁所的族群罹患痔瘡的風險，相較沒滑手機的人竟然高出46%，這差異在校正年齡、性別、體重指數、運動量和膳食纖維攝取等因素後仍然顯著。另外，研究中有37.3%的「馬桶滑手機族」每次上廁所時間超過6分鐘，而不滑手機的只有7.1%會上那麼久。

李柏賢透露，痔瘡就是肛門口的靜脈曲張，長時間久坐會讓肛門直腸部的血液回流不順，局部靜脈壓力增加，時間久了容易長出痔瘡，提醒民眾養成良好的排便習慣，上廁所最好在5分鐘內結束，最多不要超過10分鐘，減少罹患痔瘡的風險。

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