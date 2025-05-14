誰家媽媽快來認！大媽早市「偷20元排骨」　手法老練全被拍

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民松江市場今(14日)清晨5點多發生一起竊案！一名大媽到豬肉攤買了80元的排骨，趁著老闆轉身後，又偷偷順走一塊小排骨，動作超老練，不過行為全被眼尖的店家直擊。店家po文表示，偷的僅是20元的小排骨，願息事寧人，不過若是大媽的小孩有看到貼文，要好好勸勸媽媽別再當扒手。

▲大媽趁店家不注意偷20元排骨，手法超老練。（圖／翻攝自爆料公社）



▲老闆娘直擊大媽偷排骨。（圖／翻攝自爆料公社）



「誰家媽媽，一早就來偷東西，真不知道該不該報警，年紀大了，為了幾十塊偷值得嗎？」松江市場豬肉攤販po出事發當時的監視器畫面，只見身穿紅色背心的大媽在攤子前挑了一塊排骨，老闆找錢後便轉身，這時，大媽趁老闆不注意，偷偷順走一塊小排骨，而眼尖的老闆娘恰好直擊，還走出去看了一下，但大媽以為無人察覺，坐上腳踏車就騎走了。

▲大媽買排骨只秤重80元，剁剩的肉直接偷回家 。（圖／記者吳世龍攝）



《ETtoday新聞雲》找到老闆娘，她還原當時狀況表示，婦人挑了一塊排骨，不過只要秤重80元的量，剁剩的肉，老闆擺回攤位前，沒想到婦人趁老闆轉身不注意，用袋子擋住手部動作，就將剁剩下的排骨一起順手帶走。

「頂多20元而已！」老闆娘指出，婦人偷走的肉並不多、金額不貴，不明白婦人為什麼要偷竊，若婦人生活有困難也可以直說，店家也會多給幾塊。老闆娘說，做生意難免遇到小偷，長輩也希望息事寧人不要報警，希望婦人的小孩若有看到po文，好好告訴媽媽不要再當扒手。

▲松江市場豬肉攤遭竊，警方已介入偵辦。（圖／記者吳世龍攝）



轄區三民一分局表示，雖未接獲店家報案，不過竊盜乃公訴罪，警方已主動介入，調閱監視器找到竊犯。