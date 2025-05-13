獨／運動用品龍頭網站傳被綁架勒贖千萬　摩曼頓「積極修復中」

▲全國最大運動用品店摩曼頓，驚傳網站遭駭客綁架勒索贖金。（圖／翻攝摩曼頓網站）

記者邱中岳／台北報導

擁有236家門市分店的大型運動用品專賣連鎖店「摩曼頓」，提供各式休閒品牌鞋款、服飾以及配件給消費者，上週傳出「網站遭駭客綁架」，並且向公司勒索千萬贖金，而摩曼頓的網站也貼出公告，「目前系統異常，網站無法登入以及購買」。

知情人士透露，上週摩曼頓疑遭境外駭客勒索，並且挾持網站向摩曼頓勒索千萬贖金，摩曼頓公司針對此事也回應，伺服器不明原因當機，部分功能異常已，交由專業技術團隊進行修復，修復後將會重新回復上線。

摩曼頓開業至今已經有超過40年的歷史，主要從事運動用品零售，全台至2018年為止，共計有236家門市，幾乎已經成為全台運動用品店的龍頭，專門代理各大運動品牌，販售包括服飾、鞋款以及配件等物品。

但是網站卻無預警的貼出公告，「目前因系統異常，網站暫時無法登入及購買，已成立的訂單將延後出貨，若需要取消訂單至客服系統留言」，另外也表示，實體門市目前相關優惠也暫無法使用。

有民眾透露，目前至摩曼頓門市消費，已經都沒有提供發票，只有以手開的方式提供發票給消費者，不排除是因為摩曼頓公司的網路系統遭駭客攻擊，所以導致無法開立網路發票。

摩曼頓行銷部表示，系統伺服器發生不明原因當機，部分功能異常，目前仍由專業技術團隊進行積極修復中，將於近日重新上線，很抱歉造成用戶使用上的不便與影響；待系統恢復營運會第一時間於公司官網社群與會員app公告。