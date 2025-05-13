保證獲利再現！屏東男投資險被騙20萬　警銀合力成功阻詐

▲枋察分局長盧桓隆到該郵局頒發感謝狀及獎金。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

又是保證獲利詐騙！一位民眾誤信網路投資訊息，依指示赴郵局欲匯款20萬元，經櫃員關懷提問察覺異常，通報警方即時阻詐。

枋寮警分局表示，近來假投資詐騙案件層出不窮，詐騙集團常以高報酬、零風險為誘餌，誘使民眾匯款投資虛構平台。該分局枋寮派出所日前接獲郵局通報，一名民眾疑似遭遇投資詐騙，員警即刻趕赴現場了解。

經了解，該民眾於網路上看到「投資訊息」，後續加入投資LINE社群，對方聲稱「保證獲利、穩賺不賠」，要求其匯款至指定帳戶。他依指示，前往郵局欲臨櫃匯款新臺幣20萬元，匯款時郵局櫃台經辦陳晟旻，依關懷提問機制主動詢問資金用途，他回覆為「投資用途」，郵局驚覺有異，報警協助。

枋寮派出所警員黃文煒到場後，詳細詢問他相關投資過程，他表示透過網路廣告接觸到「投資訊息」，進而加入LINE社群，對方聲稱投資穩賺不賠、保證高額獲利，並要求先行匯款新臺幣20萬元作為啟動資金，後續將可在平台上看到投資報酬。

惟實際上，該群組內所有成員皆為詐騙集團成員所假冒，所謂投資平台亦無法查證真實性。經黃文煒耐心勸說後，他才恍然大悟，打消匯款念頭，避免財物損失。

為感謝郵局經辦機警關懷匯款民眾成功阻詐，枋察分局長盧桓隆特別率同仁至該郵局頒發感謝狀及獎金。並強力呼籲，投資應循合法管道，切勿輕信來路不明的網路廣告或通訊軟體中的陌生投資訊息。詐騙集團常以「高獲利、低風險、保證賺」等話術包裝假投資陷阱，吸引上鉤。民眾如接獲可疑訊息，應保持冷靜，可撥打165反詐騙專線諮詢或上網查詢「打詐儀表板」，即時了解最新詐騙手法，提高自身防範意識。