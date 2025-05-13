NONO涉對6女伸狼爪「僅1案被判刑」！法院曝關鍵：均單一指述

▲NONO被判處2年6月有期徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）因涉嫌3次強制性交、2次強制性交未遂及2次強制猥褻罪遭起訴，案經1年審理，今（13日）士林地院宣判，依強制性交未遂罪判處2年6月，其餘部分均無罪。法院指出，因這5名被害人所述均為單一指述，缺乏證據佐證，故判決無罪。

判決指出，NONO在2011年間參與三立節目《王牌大賤諜》單元錄影時，認識代號A4的女子，當晚錄影結束後，NONO主動提出開車載她回家，她一度婉拒，後考量對方是演藝圈前輩，加上地點偏遠，最終接受邀約。

NONO駕車帶A4至士林夜市買宵夜後，再開往台北市大稻埕河堤停車場，但車輛停妥後，NONO卻強行擁抱A4，將她拉進後做關上車門後，親吻臉部與胸部、撫摸下體、扯開襯衫與內褲，並自行褪下褲子、將A4壓在大腿上摩蹭，著手進行性交行為未遂。A4激烈反抗，用腳蹬椅背掙脫，跌落至車內腳踏板處後不斷求饒，NONO才罷手。

審理期間NONO始終否認犯行，堅稱「不認識A4」、「不知道她為何這樣說自己」，但法院仍依強制性交未遂罪處2年6月。

至於其他5名受害女子（代號A1、A6、A8、A9、A10）所控之性侵與猥褻案件，法官認為屬於單一指述，彼此間無目睹他人被害情節，無法互為補強，加上部分敘述與客觀證據不符，且缺乏其他證據佐證，未達「超越合理懷疑」的有罪認定標準，依「罪證有疑，利歸被告」原則，判決無罪。

士林地檢署表示，待收到書面判決後，將研議是否提出上訴。