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快訊／最骯髒B咖NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」一審判囚2年6月

▲▼ NONO 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲昔日B咖一哥NONO疑淪性侵慣犯。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

昔日綜藝圈「B咖一哥」NONO（本名陳宣裕），遭6名女子控訴性侵與猥褻，檢方依3項強制性交罪、2項性交未遂罪及2項強制猥褻罪將其起訴。歷經近一年不公開審理，士林法院今（13日）上午11時宣判，依1次強制性交未遂罪判處2年6月徒刑，其餘被訴無罪，全案仍可上訴。判決理由尚待公佈。

士院11時宣判，法官僅就其中一項強制性交未遂罪認定有罪，判處有期徒刑2年6月，其餘6項罪名均判無罪。全案仍可上訴，判決理由尚待公布。

起訴指出，NONO自1990年代起活躍演藝圈，靠與吳宗憲搭檔走紅，卻未潔身自愛，反以藝人身分接近女性，藉節目邀約、私下邀吃宵夜、車載送返家等方式設局，將被害人誘至飯店、住處、車上等地單獨相處，再趁機性侵或猥褻。

2008年至2013年間，NONO涉嫌犯下7起侵害性自主案件，涉及6名女子，狼爪伸進白色賓士車內、內湖住處、台中酒店、宜蘭縣議會女廁等多處，手段包括假扮暖男接送、謊稱經紀人陪同鬆懈警覺、甚至追蹤臉書打卡訊息埋伏接人，全案情節怵目驚心。

最令人髮指的是，NONO在強暴過程中竟噁語挑釁：「有沒有看過這麼大？」「沒有射精不算啦」，還曾尾隨受害人進入女廁襲胸問「要不要跟我打炮」，直至遭受害人電擊棒反擊才落荒而逃。

NONO面對6名女子指控，全程否認犯行，辯稱一切是「誤會」或「對方主動」，但檢警調閱對話紀錄、行車動線與通聯訊息比對後，認定證據綿密、供詞反覆避重就輕，並指其「毫無悔意、態度惡劣」，依3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂起訴，建請法院依法「分論併罰」並從重量刑。

警方在2023年8月搜索其內湖與南港住處，扣得5支手機與相關資料，成功拼湊案情全貌。檢方認為，NONO不僅違反被害人意願多次性侵，更嚴重踐踏公眾人物之社會信賴與影響力，對女性身心造成深遠傷害。

案發後，6名被害人陸續向法院聲請「訴訟參與」，法院已全數准許，並在審理過程中給予旁聽、閱卷與意見陳述權。另仍有2案尚在偵辦中，由高檢署發回士檢續查。

NONO今一審宣判，被依1次強制性交未遂罪遭判有期徒刑2年6月，判決尚未定讞，仍可上訴。由於刑期已超過易科罰金上限，若最終未獲緩刑、二審維持原判，NONO恐將面臨入監服刑。

依《刑法》第74條規定，2年以上5年以下刑期屬於法院可裁量是否宣告緩刑的範圍，須視被告行為情節是否輕微、是否具悔意與值得寬宥而定；NONO所受刑期為2年6月，雖符合申請緩刑資格，但是否獲准，仍有待法院審酌裁定。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

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