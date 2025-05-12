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曾被封「最難吃泡麵」！他大讚「這口味+羊肉」超頂：不輸小吃店

有網友在臉書社團分享1款沙茶口味的泡麵，並推薦加入羊肉一起煮。（示意圖／unsplash）

▲有網友在臉書社團分享1款沙茶口味的泡麵，並推薦加入羊肉一起煮。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

泡麵是民眾肚子餓卻又不想出門時的最佳夥伴，也是不少人的月底救星，近日就有網友在臉書分享1款雙響泡推出的沙茶鍋燒湯麵，並表示加入一些羊肉一起煮的話，味道不輸一般小吃店。

日前有網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」分享1款雙響泡推出的沙茶鍋燒湯麵。從網友貼出的照片可以看到，他還在泡麵中加入一些羊肉和1顆雞蛋，對此這名原PO也表示「加入羊肉，沙茶羊肉湯麵，感覺還不錯」。

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過去雙響泡泡麵曾被部分網友評為「最難吃的泡麵」，尤其每逢颱風天，超市貨架上的泡麵幾乎都被搶購一空，唯獨雙響泡乏人問津。

但最近雙響泡沙茶鍋燒口味獲得不少好評，原PO貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「味道不錯」、「雙響泡的湯頭我個人覺得不錯」、「覺得沙茶救了雙響泡」、「我麵泡一下就吃，真的跟外面賣的鍋燒意麵一個味」、「這款真的好評如潮」、「詹姆士都說讚的口味」。

而「泡麵公社泡麵俱樂部」中，也有其他同樣喜歡這款泡麵的網友表示「這沙茶湯底可以當小火鍋用了」、「有種鍋燒意麵的感覺」、「我覺得這款真的不錯吃」。

根據味丹官網，雙響泡推出的沙茶鍋燒湯麵其實是海鮮口味。（圖／擷取自味丹官網）

▲根據味丹官網，雙響泡推出的沙茶鍋燒湯麵其實是海鮮口味。（圖／擷取自味丹官網）

也有網友推薦其他沙茶口味的泡麵，如林聰明沙鍋魚頭的風味杯麵，更有網友推薦用來一客鮮蝦魚板口味的泡麵，加上1湯匙的沙茶，並大讚「天啊！有夠好吃，突然覺得我吃不回原味了。」

據了解，知名廚師詹姆士先前就曾在個人Youtube頻道，以盲測的方式試吃市面上的5款泡麵，其中這款雙響泡的沙茶鍋燒湯麵，更讓一度讓詹姆士誤以為是「沙茶牛肉麵」，詹姆士也大讚這款泡麵湯頭濃郁、沙茶味很香，麵條也很有嚼勁。

根據味丹官網，這款沙茶鍋燒湯麵其實是海鮮口味，湯底添加了沙茶醬以及蝦味醬，更加入鯿魚、蛤蜊使整體香甜，還有大量的海帶芽讓湯頭更回甘。

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