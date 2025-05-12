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金城國中考題出現歧視用字　教團轟：性教育訓練重大漏洞

▲▼針對國中段考考題出現「綠茶婊、精液豆漿」不雅字詞事件，國教行動聯盟怒轟，台灣師資培育體系的性教育專業養成，出現結構性問題。（圖／國教行動聯盟）

▲針對國中段考考題出現「綠茶婊、精液豆漿」不雅字詞事件，國教行動聯盟怒轟，師資培育體系的性教育專業養成，有結構性問題。（圖／國教行動聯盟提供）

記者林育綾／綜合報導

金門金城國中健康段考試題，因出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發網友和家長炸鍋，議論紛紛。國教行動聯盟今（12）日表示，這不僅是一位出題教師個人失誤，是台灣師資培育體系，性教育專業養成的結構性問題。台灣性教育學會也說，充滿性別歧視、嘲弄、貶低，把「性」當成低俗玩笑的戲謔方式，完完全全背離了「性教育」的核心價值。

國教行動聯盟（簡稱「國教盟」）表示，經查出題當事人翁姓教師，為國立師範大學衛教系畢業，並非其他科目教師配課教授健康教育，仍出現如此嚴重失當行為，證明現行師資培育養成教育中，嚴重缺乏性教育專業訓練。

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國教盟理事長王瀚陽指出，此次引發爭議的段考考題，據了解來自康軒版九年級下冊健康與體育教材第1單元第1章「青春『性』福頌」與第2章「性病防護網」。近期國教盟公布，青少女15至19歲梅毒感染率10年成長53倍，青少年淋病12年暴增7倍，反映出台灣性教育全面失守的現狀。

王瀚陽認為，當專業出身教師都無法正確引導學生，錯誤的價值觀與資訊必然進入校園，青少年性病飆升的數據即為此後果的明確證據。

國教盟青年部執行長李雨函表示，根據青年部2025年全國青少年十大關注議題調查，國中生第3大關注項目為，「老師及家長教導我正確的性觀念與互相尊重」；而第7大關注項目則是，「老師及家長教導我正確的價值觀，讓我與人建立關係」。從中也發現，青少年普遍認為目前學校的性教育嚴重不足，甚至誤導。

李雨函指出，更令人痛心的是，學生對不當考題竟未覺察有問題，表示這就是老師平日的教學內容，從前年台大經濟系學會會長選舉政見涉及嚴重性別歧視，可知這種現象已非單一事件，而是教師長期傳遞偏頗、扭曲價值觀的結果。

國教盟家長部主任鍾君偉表示，此次金門事件一出，家長群組瞬間炸鍋，相關貼文一夜間瀏覽破百萬，群組中充滿憤怒與焦慮。許多家長質疑，為何學校害怕進行正確的性教育，卻容許這些不雅詞語出現在考卷上？學生從小接受溫和有禮的教育，如今面對考題中的粗俗用語，不僅感到疑惑，也對學校教導的價值產生質疑。

台灣性教育學會副理事長馮嘉玉指出，國中健康教育每周僅一節課，三年約120節，其中性教育單元「僅約20小時」，涵蓋生殖器官、懷孕、性病防治、性別角色、親密交往、分手、恐怖情人、性騷擾、色情、網路交友等多項議題，在授課時數極為有限下，若未能有效提升師資專業能力，將難以回應青少年的真實需求。

國教盟提出四大訴求，要求教育部與金門縣政府公開回應，包括公布完整調查報告與處分結果、檢討師資培育制度並強化性教育專業認證、落實家長參與課程規劃，以及建立青少年性健康資源平台。李雨函指出，「幽默也有界限，當考題出現『綠茶婊』等羞辱性詞彙，等同傳遞錯誤價值觀，對正處於自我認同發展階段的國中生影響深遠，絕對不能容忍。」

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上，如今又被起底曾參與統戰節目錄製。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭批評。（圖／翻攝自Facebook／中國福建）

台灣性教育學會今日也表示，對青少年而言，「性」一向是個能引發高度好奇與探索的學習主題，因此帶有性暗示的語言和髒話，常出現在青少年的次文化中，然而青少年對性議題的認知及接受度差異性極大，不應以為使用這樣的語言風格，才是與青少年打成一片、接地氣，這是非常危險的錯誤觀念。

學會認為，充滿性別歧視、嘲弄、貶低，把「性」當成低俗玩笑的戲謔方式，完完全全背離了「性教育」以愛和尊重為基礎的核心價值。這次事件深刻體認到，「性教育」有其獨特的議題敏感性，教授性教育課程的老師，需要更深化的教學專業知能與判斷力，才能適當掌握與引導此議題。

台灣性教育學會始終主張，「性教育」是一種品格教育，也是愛的教育，主張以正向健康的方式看待「性」，而不是把「性」當作博眼球、拚流量的工具；需要專業的老師用愛與尊重的語言教導「性教育」，而不是將偏差的價值觀以低俗的文字呈現在課堂與試卷上。

面對日新月異的性教育議題，需要政府對現有教師在職進修與專業成長的持續投資，學會也呼籲社會大眾，不要因個別教師的不當行為，而否定絕大多數在教育崗位上認真教授性教育課程老師們的努力。

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