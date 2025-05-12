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大陸 大陸焦點 特派現場

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」　醫曝原因警告這類人小心

（圖／翻攝自微博）

▲高三男學生被診斷為左側氣胸，左肺壓縮達80%。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸湖南長沙高三男學生胡瑞（化名）近日因感冒後劇烈咳嗽，結果突然出現胸悶與呼吸困難，經送往長沙市中心醫院檢查，確診為左側氣胸，左肺壓縮程度高達80%，幾乎「完全消失」，醫療團隊緊急為其實施胸腔鏡下肺大皰切除術。

綜合陸媒報導，胡瑞的主治醫師、胸外科及心臟大血管外科副主任醫師楊繼承表示，氣胸在瘦高型青少年中較為常見，尤其容易發生在劇烈運動、咳嗽或提重物等情境。由於男高三生正值青春期且普遍瘦高，胸廓生長快於肺部，容易在肺尖處形成結構薄弱的肺泡或肺大泡，一旦這些結構在咳嗽或用力時破裂，就可能導致氣胸。

楊繼承進一步解釋，考生除了生理結構上的脆弱，還面臨來自升學壓力所引發的長期焦慮、熬夜與免疫力下降，加上夏季冷氣房的乾燥空氣對呼吸道的刺激，這些因素疊加提高了氣胸發生率。

楊繼承也提醒，若出現單側刀割樣胸痛、持續性乾咳、呼吸急促甚至伴有窒息感與發紫的口唇，就應高度懷疑氣胸並立即就醫。

為避免誤診與延誤治療，尤其是在考前容易將胸悶誤認為壓力所致的情況下，楊繼承強調，張力性氣胸若未及時處理，可能導致致命後果。對於突發情況，他建議自救三步驟：停止活動、保持半坐姿勢並避免深呼吸；立刻撥打救護專線並說明疑似氣胸症狀；千萬不可熱敷、按摩胸部或擅自用藥，以免加重病情。

針對考生氣胸的預防，楊繼承呼籲學生從生活習慣、運動方式與心理調節三方面著手。生活方面應避免熬夜久坐，每學習一小時就站起來伸展，空調環境需保持濕度，飲食中補充足夠蛋白質與維生素C；運動方面建議停止如籃球、長跑等劇烈運動，改為散步或瑜伽，搬重物時避免屏氣用力；心理方面則可透過冥想、腹式呼吸緩解焦慮，並主動告知家長若出現異常症狀。

針對治療方面，楊繼承表示，若為輕度氣胸，經胸腔閉式引流治療後多數患者3至5天可康復出院，不致影響考試。若影像顯示有明顯肺大泡者，則建議接受胸腔鏡肺大泡切除手術，以此減少復發風險，且該手術屬微創性質，恢復期較短。

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