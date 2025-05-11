台積電衝進全球最有價值企業前十大！　稱霸亞洲

▲台積電市值逼近1兆美元。（圖／記者高兆麟攝）

記者曾羿翔／綜合報導

加拿大研究機構Visual Capitalist於2025年5月5日依據市值公布全球最有價值的50家公司，反映出全球資本市場與產業勢力的最新板塊變動。根據榜單，全球市值最高的前10名企業中，有8家來自美國，顯示美國企業依舊主導全球經濟與科技走向，台積電則名列第10。

排行榜前10名依序為：微軟、蘋果、輝達、Google母公司Alphabet、 亞馬遜（Amazon）、沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）、臉書（Facebook）母公司Meta、股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）、半導體公司博通（Broadcom）以及台積電。

微軟居首 蘋果、輝達緊追在後

此次榜首由微軟（Microsoft）奪回，蘋果（Apple）與輝達（NVIDIA）分列第二與第三，三家企業市值皆達數兆美元。這三大科技巨頭近年積極投入人工智慧（AI）技術發展，進一步推升股價與市值表現。微軟與蘋果在過去十年間屢次互換全球市值第一的位置，顯示其長期的市場競爭力與創新能力。

台積電市值逼近1兆美元

來自台灣的台積電（TSMC）在榜中名列第10，是排名最高的亞洲企業，市值逼近1兆美元。作為全球領先的半導體製造商，台積電對全球科技產業供應鏈影響深遠，穩居國際資本市場的重要地位。

中國企業雖遭監管壓力 騰訊仍居第16

儘管中國科技企業面臨西方市場的監管阻力，騰訊（Tencent）仍以近6000億美元市值登上第16名。騰訊旗下的微信（WeChat）在中國市場擁有高度滲透率，其業務橫跨遊戲、雲端、金融科技與內容製作，展現其多元經營模式的韌性。

美國企業數量壓倒性勝出

從國籍分布來看，美國企業共32家上榜，數量壓倒性居冠，突顯其在全球經濟中的主導地位。其次是中國，有5家公司上榜，分別為騰訊（第16名）、中國工商銀行（ICBC，第28名）、阿里巴巴（Alibaba，第32名）、貴州茅台（第40名）與中國農業銀行（第44名）。