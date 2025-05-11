專業把關！基隆照服員培訓「氣道清潔技術」　19人通過嚴格考核

▲基隆首辦「人工氣道照護」專訓，學員實作信心提升。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為提升照顧服務員的專業能力，特別是在居家照護中協助受照顧者進行口腔及人工氣道管內分泌物清潔等技能，基隆市長期照顧服務管理所與衛生福利部基隆醫院攜手合作，於5月3日及10日舉辦「口腔內（懸壅垂之前）及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」課程。共計19名照顧服務員參與此次訓練，強化其執行呼吸道照護的實務技巧。

這項為期兩天的課程，第一天由衛福部基隆醫院的醫師、呼吸治療師及護理長擔任講師，從成人與兒童的呼吸生理學出發，講授呼吸道傳染疾病防護、呼吸器材介紹與清潔消毒方法，以及呼吸照護中常見的問題與緊急應變處理等學理知識。

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第二天則採小組教學方式，由各組的護理長帶領進行技術指導，並提供學員充足時間進行模擬操作。本課程需通過筆試及技術考核後方可進入實習階段，藉由層層把關，期盼學員在實務操作中能提供更安全且具品質的照護服務。

基隆市衛生局長張賢政表示，隨著長照需求逐年增加，專業照顧服務的品質更顯重要。透過制度化的訓練，不僅提升相關人員技術水準，也有助於建立民眾對專業照護的信任，進一步確保服務品質與個案安全。

基隆市已邁入超高齡社會，若家中長輩有長照服務需求，可撥打1966長照服務專線洽詢，協助長輩獲得完善的照護支持。同時也提醒第一線照顧服務員，在提供口腔及人工氣道管分泌物清潔、抽吸與移除等服務前，務必完成相關訓練並取得資格，確保服務安全與品質。