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女同事狂糾纏「我等你們分手」！他崩潰求助　網建議：送性平

一名男子長期受女同事騷擾，即使明確拒絕，對方仍堅持「可以等你們分手」、「你只是還沒對我心動」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲男子長期受女同事騷擾，即使明確表明有女友拒絕，對方仍堅持「可以等你們分手」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

一名男網友透露，自己有一個穩定交往的女友，但小5歲的女同事卻不斷對他展開追求，即使他已明確拒絕，對方堅持「我可以等你們分手」，還買愛心早餐、寫紙條、偷牽他手、嘲諷他女友等等，就算向主管反映，公司也只說「私事無法處理」，讓他相當崩潰求助網路，一大票網友就建議「蒐集證據送性平會」。

這名男網友在Dcard以「女同事一直想拆散我跟女友怎麼辦？」為題發文，表示8個月前該女同事剛入職，主管要求多照顧新人，加上是同組組員，自然而然會多幫忙一些、交集也比較多，但只會在上班時間閒聊、中午所有人一起吃飯，出去玩偶爾會給每個組員帶個伴手禮。

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原PO說到，直到某天，女同事突然向他告白，而他當下明確回應「謝謝你的喜歡，不過我有女朋友了，感情很穩定，未來應該會結婚」，對方卻說「我知道，我可以等你們分手」，讓他感覺被冒犯到，直接臭臉道「我跟我女朋友不會分手，我們以後維持同事關係就好」。

怎料，女同事的行為並沒有因此收斂，不僅持續送早餐並附上畫了愛心的小紙條，被退還仍不放棄，還會貶低原PO女友「你女朋友也太差勁，你加班都那麼辛苦了，她竟然沒有來接你下班，是我就會煮好晚餐送來給你」、「你假日跟女朋友出去都是你開車哦？你女朋友也太公主了吧」、「你女朋友這樣不行啦，這樣以後結婚你會很辛苦耶」。

更誇張的是，聚餐時女同事會刻意坐原PO旁邊，故意「喝錯」她的飲料，還有多次肢體接觸，包括手搭在他肩膀上、看他電腦學操作、搭電梯突然牽他手、拉著他的手撒嬌說拜託、對到眼就比小愛心，「我斥責過好幾次、請她不要這樣，她竟然還有辦法大言不慚的說：『你只是還沒對我心動而已』、『我不會放棄』」。

後來，原PO向主管反映，覺得受到騷擾，希望可以介入處理或把女同事調去其他單位，但主管卻認為這是私事沒辦法處理，其他組也沒有職缺不可能因為這樣就調動，讓他無奈道「不想因為破同事辭職，又很不堪其擾，因為業務上我們還是同組組員，也沒辦法完全切割、封鎖什麼的…到底還有什麼辦法可以處理？」

貼文曝光後，許多網友紛紛留言建議，「蒐集證據送性平」、「主管不處理，那就找性平，動手動腳讓你不舒服也算是性騷擾了，把事情鬧大一點，讓上面的人要面對去處理這件事」、「錄音錄影，等她開始因為得不到而抹黑你時，就把那些東西散播出去，公司更是要人手一份」、「騷擾你的證據要搜集，也要小心她反咬你，也不要讓她知道女友的資訊」、「接觸時務必錄音，這種女的很容易趁其他同事對你們霧裡看花時，反咬你跟她有曖昧，甚至造謠。公司主管不處理，就繼續申訴到性平，或直接搜證走跟騷法」。

此外，也有位自稱當過性平委員、亦在公司處理過性平案子的網友說到，「公司會有紀錄，因為公司要調查處理，但是對公司不會有影響，有影響的是，你後來受不了，可能去法院告她或是投訴到政府單位，這個時候公司可能會被檢視針對性平案件有沒有進行處理，有沒有設置相關流程，如果都沒有可能公司會被罰。你可以把公司內規找出來看一下，通常會設置一個反應的流程跟信箱，照著上面的步驟提出申請。然後如果真的不想要突襲主管，那就是寄信的同時也口頭跟主管說明並CC主管」。

該網友也指出，「如果是正常的公司，通常公司會處理，然後調查會的認定也比外面走法律流程寬鬆，就是大致有一些錄音、證人佐證就行……有些行為雖然可能嚴格上不構成性騷擾，但是的確是性別案件，也對員工的身心造成困擾，也有騷擾行為時，公司基於內規也好或是其他相關法規，其實還是有處理的義務，所以也有可能情況也有是公司調查後覺得沒有完全成立性騷擾，但的確是不當的追求與騷擾，因此公司還是據以做出一些處理」。

《CTWANT》關心您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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