快訊／傅崐萁管家涉賄選遭通緝　7天投案上銬解送北檢畫面曝

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

國民黨立委傅崐萁的管家李慶隆，因涉「競選小物」賄選案，3月12日開車到律師張睿文事務所後人間蒸發，多次通知傳喚未到案，台北地檢署懷疑律師張睿文涉嫌隱匿犯人，5月2日約談張睿文後諭令交保50萬元，並對李慶隆發布通緝。李慶隆在遭通緝7天後，於今(9)日下午在另名律師陪同下，自動前往北機站投案，調查官依法予以逮捕，製作筆錄釐清相關案情。稍早，李慶隆已於晚間7點45分抵達北檢接受檢察官複訊。

▲立委傅崐萁的管家李慶隆，遭北檢發布通緝7天後，今(9)日由律師陪同投案並於稍早移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署為調查民眾告發，立委傅崑萁涉嫌利用贈送競選小物的方式，爭取立法院院長寶座案，曾3度搜索花蓮縣前觀光局長蘇意舜、銷售小物的「戰天下公司」等多處，李慶隆因為長期跟在傅崑萁身邊，被鎖定搜索、並約談多次。

▼國民黨立委傅崐萁的管家李慶隆被移送北檢。（圖／記者黃國霖攝）



但檢調發現，李慶隆在4月11日遭約談後的隔天，就與張睿文律師事務所的李姓員工一前一後，分別開車進入事務所地下室停車場，之後專案小組通知、傳喚李慶隆到案，律師張睿文一度表示無法聯繫到李慶隆，專案小組追查發現，李慶隆的車子一直留在現場，但前後車牌都已經卸除。

北檢懷疑律師張瑞文刻意隱匿李慶隆行蹤，因此在5月2日指揮調查局北機站搜索律師事務所，張睿文訊後被依《刑法》藏匿隱蔽犯人罪嫌交保50萬元，檢察官同步對李慶隆發布通緝；李慶隆在遭通緝7天後，由另名律師陪同，自動前往北機站投案，調查官依法逮捕，待製作詢問筆錄，釐清相關案情後，稍早解送北檢歸案。