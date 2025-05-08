B＆O Beosound A1低音聲64dB登場　EDIFIER ES300極簡雙色亮相

記者蘇晟彥／綜合報導

耳機、音響品牌 Bang & Olufsen (B&O) 及 EDIFIER 近期都推出新品，B&O推出第三代 Beosound A1 便攜式藍牙喇叭，主打低音聲壓級達到 64dB，比前代提升 2dB，帶來更加豐富的聲音享受；而EDIFIER E 系列則推出 ES20及 ES60 藍牙串聯喇叭，透過雙 1.25 英寸振膜球頂型高音單體結合 4 英寸中低音單體與長衝程設計，營造出清亮高音與溫潤低聲之間的平衡。

▲Beosound A1 。



Beosound A1 （顏色：天然鋁色、蜂蜜金、尤加利綠；建議售價：NT$12,400 元）

第三代 Beosound A1 不僅僅是一款音響設備，更是一件充滿雕塑美感的藝術品，以珍珠噴砂鋁材精心製成，擁有 2173 個精密鑽孔讓聲音自然流暢，並搭配了柔軟的防水皮革帶；色彩方面，除了沿用 B&O 經典的天然鋁色，更新增蜂蜜金和尤加利綠，兩款以大自然色彩為靈感的獨特配色，為聆聽增添多重逸趣，主要性能升級如下：

• 強勁的低音單元，提供更深沉澎湃的低音，低音聲壓級達到 64dB，比前代提升 2dB，帶來更加豐富的聲音享受。

• 電池續航延長至 24 小時，確保音樂整天不間斷。

• 支援立體聲配對，更可連接 Beosound A1 二代和三代產品，實現更加沉浸式的聲音氛圍。

• 藍牙 5.1 技術搭配現有的三麥克風陣列，提供出色的通話品質及免提功能。借助藍牙、Microsoft Swift Pair 和 Google Fast Pair，Beosound A1 提供穩定流暢的連接，帶來無縫聆聽體驗。

• 遵循循環設計原則，採用了模組化設計，確保超過 10 年的產品壽命。此外，Beosound A1 是全球首款獲得 Cradle to Cradle Certified®（銅級）的藍牙音響產品，這項認證支持採用可維護、可升級且可維修的產品設計方法。

▼EDIFIER ES300。

EDIFIER 旗下推出多元系列耳機、音響產品，EDIFIER E 系列音響更推出 ES20及 ES60 兩款不同尺寸的藍牙串聯喇叭，兩款憑藉精緻外型引起討論的熱門話題新作，因小巧可愛的外型又被稱作「小方咚」現正於募資平台嘖嘖熱烈募資中。ES20 擁有獨特方形外觀，ES60 則採用極簡長形設計，兩款喇叭皆推出尊爵黑、霧感白兩色，滿足消費者的多元喜好，輕量設計更方便隨時隨地使用。

EDIFIER ES300 藍牙串流喇叭則具備一套講究細節的 2.1 聲學結構，透過雙 1.25 英寸振膜球頂型高音單體結合 4 英寸中低音單體與長衝程設計，營造出清亮高音與溫潤低聲之間的完美平衡。更採用專利 MazeTube 迷宮低音技術與 TurbMuff 空氣噪音抑制技術，使低音更深沉強勁，同時大幅減弱雜音與聲學共振，創造更純淨的音場效果，整體輸出功率更高達 60W，讓音色不僅細膩，更充滿張力。

ES300 藍牙串流喇叭更支援高達 24bit / 96kHz 的高解析度音訊播放，從輸入到數位輸出皆維持高品質，確保每一段音符都能展現層次與細節之美。ES300 採用藍牙 5.4 標準並支援 LDAC 高解析度音質，提供高達 990kbps 的音訊傳輸速率，創造高還原度的聆聽體驗。此外，ES300 支援雙裝置同時連接，使音訊來源能夠更便利地一鍵切換，連結 EDIFIER Home App 讓你隨心掌控音場，不管是自訂音效設定、切換音源或是調整燈光氛圍，皆能透過個人化設定打造專屬的獨特聲音場景，並支援 Airplay 功能，透過 WiFi 播放無損高音質音訊，在同一 WiFi 環境下多顆喇叭可以同步播放，營造居家音樂饗宴。