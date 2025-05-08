白沙屯媽祖進校園！孩子領結緣品「大人突伸手搶走」　他當場傻眼

▲孩子正在領結緣品，結果被大人搶走，讓他當場傻眼。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台直播）

圖文／鏡週刊

白沙屯拱天宮媽祖今（8）日上午來到彰化埔鹽國小看小孩，孩子開心歡迎之餘，卻發生意外插曲，有孩子在領取結緣品時，遭1名成年女性插隊搶走，孩子當場「傻眼」，引發網友撻伐。

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「粉紅超跑」今上午進入埔鹽國小校園內，孩子夾道歡迎並嗨翻大喊「「媽祖、媽祖、我愛您！」後續媽祖鑾轎也於操場讓孩子鑽轎腳，接著停駕司令台賜福，引發民眾搶拍。

不過，網友發現，當孩子排隊領取結緣品時，後面有1名女性衝上前奪走本來要發給孩子的餅乾，讓那位小孩當場「傻眼」，瞪大雙眼及嘴巴，甚至回頭看，但無濟於事。

▲孩子直接傻眼，還回頭看她。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台直播）

影片在網路發酵，網友怒轟「誰家的？麻煩出來說說看為什麼要插隊搶孩子拿到的東西好嗎？」「這種大媽最可怕，滿臉笑容滿嘴謝謝，做得卻是最無恥的事情 」、「天啊！丟不丟臉啊！我常跟女兒說，最難教的其實不是學生，而是家長」。

有網友從女子身上的識別證判斷她可能是教職員，但這種行為仍是「最差示範」。值得注意的是，目前校方已於一則臉書貼文「限制留言」，甚至連google評論也暫時關閉了。



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