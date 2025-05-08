市價4000萬加熱菸屏東走私入境　3台男+8外籍男被起訴

▲東港舊嘉蓮里沙灘。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

黃姓男子等3人夥同8名外籍船員從屏東縣東港鎮嘉蓮里海邊走私市價逾新臺幣4000萬元加熱菸企圖入境，被屏東地檢署指揮海巡署等單位查獲，日前偵查終結，依涉嫌違反菸酒管理法將王、黃、杜等3名我國籍男子，以及6名印尼籍與2名菲律賓籍男子，共計11人提起公訴。

屏東地檢署指出，113年12月4日凌晨，海巡署南部分署第五岸巡隊透過雷達系統發現一艘快速移動船隻疑似衝岸，目標朝向屏東縣東港舊嘉蓮沙灘岸際前進。海巡人員隨即前往巡查，當場查獲大量品牌為TEREA之加熱菸數百箱及無籍舢舨1艘，並發現一名可疑印尼籍男子，其餘人員均已逃逸。

檢察官蕭惠予獲報指揮海巡署偵防分署鳳山查緝隊、海巡署南部分署第五岸巡隊、移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊、警政署高雄港務警察總隊及高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第四隊等單位組成專案小組追查。

經抽絲剝繭並歷經五次搜索及拘提行動後，陸續將黃、王、杜、6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男子查緝到案（其中王嫌及4名印尼籍男子，經屏檢向屏東地方法院聲請羈押獲准），並查明黃嫌係本案主謀，駕駛無籍舢舨前往離岸二、三十海浬處，自不詳外籍船舶接收走私之加熱菸，再於距大鵬灣岸際0.5海浬處，由王嫌駕駛漁船掩護舢舨併靠航行，準備衝岸卸貨。杜嫌則依黃指示，事先招募多名印尼籍與菲律賓籍男子，負責於岸際卸載與搬運貨物。

該案共查扣加熱菸TEREA品牌340箱（每箱500包，每包20支，合計17萬包，共計340萬支），市值約新台幣4250萬元；另扣押走私用之無籍舢舨及王嫌所駕駛之漁船各1艘，均依法向法院申請宣告沒收。

屏檢審酌該案非法輸入加熱菸數量龐大，嚴重影響我國菸品交易秩序、國家財稅與對外貿易形象，黃嫌為本案主謀、王嫌駕駛漁船掩護舢舨衝岸、杜嫌招運搬運人力及外籍人士聽命行事等情節，請求法院量處被告黃嫌有期徒刑2年；王、杜請求法院量處有期徒刑1年10月；6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男子部分，請求法院量處有期徒刑6月，以維法紀。

屏檢重申，走私行為嚴重妨害經濟秩序與公共利益，檢、警、調及海巡機關將持續強化跨機關合作，嚴密查緝私菸走私行為，以維護市場公正與國家利益。