蘋果副總裁震撼預言：AI崛起、iPhone十年後恐消失

▲在AI技術突飛猛進的今天，是否又將迎來一場顛覆性的產品世代交替（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果資深副總裁Eddy Cue日前出席美國司法部針對Google發動的反壟斷訴訟，期間罕見做出一項震撼業界的預言，「十年後，可能就不再需要 iPhone。」這是蘋果高層首度公開暗示該公司主力產品可能面臨世代終結，並坦言AI技術將成為顛覆性力量。「聽起來或許很瘋狂，但你十年後可能就不再需要iPhone。真正的競爭來自技術的轉變，AI正是這樣一個轉捩點，它為新進者創造前所未有的機會。」

這段話不僅揭示蘋果對AI崛起的高度關注，也顯示科技巨擘對未來使用者介面和搜尋體驗的重新布局。業界觀察指出，這可能象徵蘋果正思考如何透過新世代裝置或平台，例如傳聞中的Apple Car或穿戴式裝置，接替iPhone的核心地位。

蘋果目前與Google在搜尋引擎預設合作的協議，每年可為蘋果帶來約200億美元收益。然而在司法部質疑該合作具壟斷性之際，蘋果也被迫加速發展自有搜尋與AI方案，期望突破既有框架。

回顧歷史，iPod曾是蘋果的明星產品，卻最終由iPhone取而代之。如今，Cue的預言讓外界不得不思考：在AI技術突飛猛進的今天，是否又將迎來一場顛覆性的產品世代交替？分析師也指出，蘋果若能再度引領裝置革命，不僅將重新定義使用者互動模式，也有望再次主導全球消費科技版圖。