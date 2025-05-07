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台電駁年均調漲19%！澄清「3年僅漲7.1%」還有3大功效

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲電錶示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

針對國民黨記者會所提「民生電價年均漲19%」一事，台電7日晚間在臉書發文澄清，強調該數字為錯誤訊息，在2022至2024年間，民生電價僅調整3次，住宅電價3年累計調幅僅7.1%，且台灣電價調幅相對和緩、細緻，有「成功穩定物價、照顧民生、兼顧產業競爭力」等3大功效。

台電表示，93%的住宅每月用電量不足700度，實際影響更低。其中，每月用電300度以下的住宅，3年累計調幅僅3%；用電量在331至700度之間的，3年累計調幅則為5%。相較於國際，台灣的電價調整幅度相對緩和且細緻，成功穩定物價、照顧民生，同時兼顧產業競爭力。

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台電指出，受俄烏戰爭影響，國際燃料價格飆漲，各國紛紛調整電價，但台灣在2022至2024年間，民生電價僅調整3次，住宅電價3年累計調幅僅7.1%，而小商店電價累計調幅為12.2%，均未達19%。

最後，台電表示，燃料價格飆升是造成虧損的主因，近期雖有些許回落，但僅能減緩虧損速度。因此呼籲民眾支持特別預算，以健全財務並穩定電價，並期盼外界能重視產業界對電價穩定的需求。

又要來澄清了…???? 今日國民黨召開記者會 會中指民生電價年均漲19%❌ 這是錯誤訊息⚠️ 台電要鄭重澄清‼️ 因俄烏戰爭國際燃料價格飆漲 各國電業紛紛調整電價 台灣在2022-2024的3年間 民生(住宅&...

台電電力粉絲團發佈於 2025年5月7日 星期三
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