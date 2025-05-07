台東環保局籲營建業落實噪音防制　違規最高罰18萬元

▲營建工程噪音汙染違規最高可罰18萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣營建工程因施工機具操作等原因產生噪音，影響民眾生活安寧，引發陳情案件增加。台東縣環保局近日呼籲營建業者落實噪音防制措施，並遵守相關法令規定。依《噪音管制法》，若測量結果超出規定標準且限期未改善者，最高可處新台幣18萬元罰鍰。

根據環保局統計，113年度共接獲207件營建噪音陳情，佔整體陳情件數約7.8%，較112年（196件）略增，顯示此類擾民問題持續受到關注。最常見的噪音來源包括破碎機、挖掘機、植樁機等動力機械，以及音響播放音樂等非必要音源。

台東縣政府指出，隨著「慢經濟」推動帶動在地建設，施工品質與生活品質必須並重，尤其營建工程多位於居民住宅周邊，一旦操作時間或方式不當，容易造成擾民，導致民怨與檢舉。

為此，環保局建議營建業者採行多項防制措施，包括設置隔音牆、圍籬，機具加裝隔音與減震設備（如吸音棉、制震墊），使用低噪音工法如靜壓式植樁機、迴轉式挖掘機等，同時降低音響音量，並減少非必要鳴笛與車輛穿梭擾動。

此外，台東縣政府已公告「不得從事妨害他人生活環境安寧行為之區域與時段」，禁止在每日晚上11時至隔日上午7時，以及週六、週日與國定假日中午12時至下午2時，未經核准使用動力機械施工。違反規定者，將面臨3千元至3萬元罰鍰。

環保局呼籲，營建業者應肩負企業環保責任，強化自主施工管理與社區溝通，降低噪音干擾，促進良好鄰里關係，共同邁向聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」願景。

民眾如發現營建工程噪音擾民，可透過免費專線0800-066666、環保局電話（089）221999、手機App「公害報報」或環境部網路陳情系統（https://ww3.moenv.gov.tw）檢舉，環保局提供24小時服務。