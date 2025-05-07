甜甜的豆棗「竟是它製作的」　2萬人驚呆：不健康但超愛

▲豆棗製作過程超邪惡。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

吃稀飯除了配肉鬆，許多人還必夾「豆棗」，甚至單吃也超涮嘴。有網友透露，其實豆棗是「炸過的豆皮」，再加上糖、麥芽糖、醬油與鹽巴去調味。文章引發2.2萬人驚呼，雖然吃起來不健康，但狂嗑整包沒問題，「真好吃，來吃一碗壓壓驚」、「去吃清粥小菜必點欸」。

一名網友在Threads分享一個冷知識，大家熟悉吃粥時，最常出現的經典配菜就是「豆棗」，外觀紅色、吃起來甜甜軟軟的，其實它的原型就是炸過的豆皮，之後邊煮邊加入砂糖、鹽巴、麥芽糖與醬油來調味。

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原PO笑虧，如果沒有到店裡上班，參與的製作過程，他還真的不知道「豆棗」是這樣做出來的，有些廠商也會加入一些麵粉，來增加油炸後的外表口感。

原PO也補充，如果大家想自己動手做豆棗，也可以買現成的素肉絲回家加工。

底下引來2.2萬人直呼超愛，「很不健康，但我超愛，我甚至可以單吃嗑完一包，現在不敢買了」、「很不健康...但真的好好吃喔，飯店裡面中式早餐有附這個，我真的狂吃 」、「吃稀飯必備！而且要滿滿一碗」、「看完這篇才知道黃豆的親戚好多」、「去吃清粥小菜必點欸～在這外面一般要吃，也不太常見了」、「以為是麵粉製的產品，原來是豆皮」、「在飯店早餐吃一堆～配中式粥超讚」、「原來是超級加工食品，真好吃，來吃一碗壓壓驚」。

也有網友透露，「多素食料的原型其實都是豆皮加工的，by曾在素食加工廠工作過的人」。